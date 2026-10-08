O jovem meia Arda Güler foi eleito o melhor jogador do Real Madrid no mês de setembro. A premiação chamada Jugador Cinco Estrella, definida por votação popular entre os torcedores, surpreendeu ao deixar para trás nomes de peso do elenco principal, como Kylian Mbappé, que está sendo alvo de críticas por polêmicas dentro do clube, Vinícius Jr. e Jude Bellingham.
Votação popular premia meia turco após mês complicado
A eleição aconteceu após um período de instabilidade recente para a equipe merengue. Ao longo de setembro, o clube enfrentou confrontos complicados e tropeços diante de adversários como Betis e Atlético de Madrid, o que aumentou a cobrança externa sobre as principais estrelas da equipe. Em meio a esse contexto, as atuações consistentes de Güler conquistaram o reconhecimento direto da torcida. O meia foi importante principalmente ao ceder a assistência que levou a um dos gols da vitória maiúscula por 4 a 0 contra o Rayo Vallecano.
O que disse o atleta após receber a premiação?
Em declarações divulgadas pelo Real Madrid nesta quinta-feira, 8, o camisa 15 expressou sua satisfação pelo reconhecimento coletivo.
“Me sinto muito importante e estou muito feliz e orgulhoso do prêmio. Quero agradecer a todos. Espero que possamos ganhar títulos este ano e que eu possa contribuir para isso”, afirmou Arda Güler ao receber o prêmio.