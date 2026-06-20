Na madrugada deste sábado, 20, a Turquia foi derrotado por 1 a 0 pelo Paraguai e acabou sendo a segunda equipe eliminada da Copa do Mundo de 2026. A queda precoce de uma seleção tida como favorita a avançar para a próxima fase deixou a deleção turca completamente aturdida.

Em entrevista pós-jogo, o meia-atacante Arda Güler lamentou o ocorrido. “Queremos pedir desculpas, estamos envergonhados. Todos nós jogamos em grandes clubes e deveríamos ter um desempenho muito melhor nesta competição.” Para ele, é inaceitável a Turquia não ter marcado gols em dois jogos.

Na rede social X, o antigo Twitter, o jornalista italiano Fabrizio Romano repercurtiu outra frase forte de jogador do Real Madrid: “Na minha carreira na seleção, farei tudo o que estiver ao meu alcance para esquecer esta Copa do Mundo.”

Já o perfil Ataque Futbolero, na mesma rede, destacou o dignóstico do capitão Hakan Çalhanoğlu: “Nos dois últimos jogos, tentamos de tudo. Eles ganharam a partida com um único gol. Temos que nos orgulhar de nós mesmos porque percorremos um longo caminho. Peço desculpas aos torcedores.”

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⛔️🇹🇷 Hakan Çalhanoğlu, sobre la ELIMINACIÓN de Turquía del Mundial: “En los últimos dos partidos, lo hemos intentado todo. Ellos ganaron el partido CON UN SOLO TIRO. Tenemos que estar ORGULLOSOS DE NOSOTROS porque hemos recorrido un largo camino. Presento mis disculpas a los  Show more

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⛔️🇹🇷 TURQUÍA ES LA 2DA SELECCIÓN ELIMINADA DEL MUNDIAL CON UNA FECHA POR JUGARSE. Patearon ¡62 VECES! en dos partidos, pero NO HICIERON GOLES. Realmente insólito. 😳

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“62 chute em dois jogos”

Em coletiva de impresa, o técnico da Turquia, Vincenzo Montella, destacou o volume de jogo da equipe que, para ele, inexplicavelmente não surtiu efeito. “Tivemos 62 finalizações em dois jogos. Mas, de um jeito ou de outro, a bola simplesmente não entrou”, avaliou. “Se alguém puder me explicar, estou pronto para aprender. Criamos chances, mas a bola não entrou. O adversário ataca uma vez e é gol. Estou no futebol profissional há 35 anos, e o que normalmente acontece uma vez a cada 50, aconteceu conosco.”

Segundo Montella, “o destino” não estava aod lado da Turquia nesta Copa.