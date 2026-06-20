Na madrugada deste sábado, 20, a Turquia foi derrotado por 1 a 0 pelo Paraguai e acabou sendo a segunda equipe eliminada da Copa do Mundo de 2026. A queda precoce de uma seleção tida como favorita a avançar para a próxima fase deixou a deleção turca completamente aturdida.

Em entrevista pós-jogo, o meia-atacante Arda Güler lamentou o ocorrido. “Queremos pedir desculpas, estamos envergonhados. Todos nós jogamos em grandes clubes e deveríamos ter um desempenho muito melhor nesta competição.” Para ele, é inaceitável a Turquia não ter marcado gols em dois jogos.

Na rede social X, o antigo Twitter, o jornalista italiano Fabrizio Romano repercurtiu outra frase forte de jogador do Real Madrid: “Na minha carreira na seleção, farei tudo o que estiver ao meu alcance para esquecer esta Copa do Mundo.”

Já o perfil Ataque Futbolero, na mesma rede, destacou o dignóstico do capitão Hakan Çalhanoğlu: “Nos dois últimos jogos, tentamos de tudo. Eles ganharam a partida com um único gol. Temos que nos orgulhar de nós mesmos porque percorremos um longo caminho. Peço desculpas aos torcedores.”

“62 chute em dois jogos”

Em coletiva de impresa, o técnico da Turquia, Vincenzo Montella, destacou o volume de jogo da equipe que, para ele, inexplicavelmente não surtiu efeito. “Tivemos 62 finalizações em dois jogos. Mas, de um jeito ou de outro, a bola simplesmente não entrou”, avaliou. “Se alguém puder me explicar, estou pronto para aprender. Criamos chances, mas a bola não entrou. O adversário ataca uma vez e é gol. Estou no futebol profissional há 35 anos, e o que normalmente acontece uma vez a cada 50, aconteceu conosco.”

Segundo Montella, “o destino” não estava aod lado da Turquia nesta Copa.