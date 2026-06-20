As seleções do Haiti e da Turquia são as prineiras eliminadas da Copa do Mundo de 2026 após perdeream para Brasil e Paraguai, respectivamente, ainda que possam conquistar três pontos na última rodada. Isso porque, a Fifa considera, a partir desta edição, o confronto direto como primeiro critério de desempate na fase de grupos.

Critério de desempate nos grupos

Quando duas ou mais seleções empatarem em pontos na fase de grupos, os seguintes critérios serão aplicados para classificação, conforme publicados no site da Fifa:

Maior número de pontos obtidos nos jogos da fase de grupos entre as equipes envolvidas;

Saldo de gols superior resultante dos confrontos diretos entre as equipes em questão;

Maior número de gols marcados em todas as partidas do grupo entre as equipes envolvidas;

Melhor saldo de gols superior em todas as partidas do grupo;

Maior número de gols marcados em todas as partidas do grupo;

Pontuação de fair play, envolvendo jogadores e comissão técnica, levando em conta o número de cartões amarelos e vermelhos recebidos;

As duas ou mais seleções que ainda estiverem empatadas serão classificadas de acordo com a edição mais recente publicada do Ranking Mundial Masculino da FIFA.

Como o primeiro critério de desempate é confronto direto e Haiti e Turquia enfrentarão na próxima rodada equipes que não podem mais ser alcançadas (Brasil com 4 pontos e EUA, com 6), além de terem perdido dois jogos, ambas as seleções não conseguem ultrapassar nenhum adversário no atual chaveamento.

Até a Copa de 2022, situações do tipo eram resolvidas, primeiro, a partir do saldo de gols.