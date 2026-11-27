A decisão da Supercopa dos Emirados Árabes deste domingo, 29, às 12h30 (de Brasília), coloca frente a frente Shabab Al Ahli e Al Ain, no principal clássico do país. O Al-Ahli é comandado por André Jardine, ex-treinador das categorias de base do São Paulo e da seleção olímpica. O clube é o maior vencedor da Supercopa, com sete taças, enquanto o rival Al Ain busca o sexto título na competição.

Jardine chegou ao futebol árabe respaldado pela passagem vitoriosa pelo América do México. Entre 2023 e 2026, o clube conquistou seis títulos, incluindo o tricampeonato consecutivo da Liga MX, marca que deu ao brasileiro o status de treinador mais vitorioso da história da equipe. Antes, ele já havia se destacado à frente do Atlético de San Luis, filial mexicana do Atlético de Madrid, e conquistado o ouro olímpico com a seleção brasileira em Tóquio, em 2021.

Sob o comando do treinador, o Shabab Al Ahli segue vivo nas cinco competições da temporada. A equipe está na zona de classificação ao mata-mata da Champions League Asiática e da Copa dos Emirados, além de ocupar a quarta colocação da UAE Pro League, a dois pontos da liderança. O Al Ain, atual campeão da liga e dono de 15 títulos na história da competição, chega à decisão como um dos principais rivais na disputa nacional. Na Copa do Presidente, o Shabab garantiu vaga nas quartas de final ao eliminar justamente o Al Ain por 3 a 2, na prorrogação, no fim de outubro.

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“O grupo vem demonstrando uma capacidade competitiva muito alta ao se manter vivo e brigando por todas as competições, mas uma final exige atenção máxima aos detalhes. O Al Ain é um adversário duríssimo, e não por acaso é o atual campeão nacional, mas já mostramos que conhecemos o caminho das vitórias sobre eles. Mesmo com muitos desfalques, temos uma equipe muito dedicada e preparada para fazer um grande jogo e lutar por essa conquista”, afirmou o treinador de 47 anos.

O Shabab venceu os dois confrontos contra o rival desde a chegada de Jardine, incluindo um triunfo por 2 a 0 pela UAE Pro League. Para a final, conta também com 14 brasileiros no elenco, contra seis do Al Ain. Entre os jogadores do Shabab estão o goleiro Matheus Donelli, ex-Corinthians; os zagueiros Renan, ex-Palmeiras, Kaiky, ex-Santos, e Igor Gomes, ex-Inter; e os atacantes Mateusão e Yuri César, ambos ex-Flamengo.