Anfitrião da Copa Africana de Nações 2026, o Marrocos tenta o título neste domingo, 18, às 16h (de Brasília), contra o Senegal, no estádio Prince Moulay Abdellah, em Rabat. A partida, que coloca frente a frente duas seleções que entraram no torneio entre as favoritas e estão classificadas para a Copa do Mundo de 2026, pode consagrar a segurança defensiva da seleção marroquina.

Foi com esse estilo de jogo que os marroquinos se provaram pouco mais de três anos atrás, ao chegar na semifinal da Copa do Mundo de 2022. Até a derrota para a França, na semifinal do torneio, o time treinado por Walid Regragui havia sido vazado apenas uma vez e feito bons resultados controlando sem posse, com segurança defensiva.

Talentosa e badalada a nível continental, a equipe até entregou números ofensivos mais volumosos desde então, especialmente nas Eliminatórias para o Mundial de 2026, competição na qual estreia contra o Brasil, dia 13 de junho.

Marrocos na Copa Africana

A defesa

A campanha marroquina até a decisão da Copa Africana não encanta, mas mostra caráter competitivo. Em seis partidas, o time sofreu apenas um gol, marca coerente com o fato de que concedeu só 3,9 chutes por jogo, a menor média da competição.

Entre essas tentativas contrárias, no total, foram cinco finalizações no alvo, sendo quatro defendidas pelo ótimo goleiro Yassine Bono, do Al-Hilal. A taxa de bolas defendidas, de 80%, não é perfeita apenas pelo gol sofrido contra Mali, na fase de grupos, em cobrança de pênalti.

Curiosamente, defender penalidades é uma especialidade do arqueiro de 34 anos, que garantiu a classificação para a decisão ao salvar duas cobranças da Nigéria, na semifinal.

A solidez defensiva, contudo, não passa apenas por um bom goleiro. Postada como base em um 4-3-3, o time defende em um 4-1-4-1 em bloco médio-baixo. Assim, esse controle nasce da proteção do meio e da curta distância entre as linhas.