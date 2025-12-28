O goleiro Monged Eldeel protagonizou uma cena assustadora neste domingo, 28, pela Copa Africana de Nações. O atleta do Sudão passou mal, desmaiou, mas ficou em campo e salvou a sua seleção na vitória contra Guiné Equatorial. A partida foi disputada em Casablanca, no Marrocos.

Eldeel caminha para fora da grande área aos 37 minutos do segundo tempo, quando perdeu a consciência e caiu com o rosto no gramado. O jogador foi atendido e, poucos minutos depois, já estava de pé conversando com o médico da equipe. A partida naquele momento ainda estava empatada por 0 a 0.

Já no segundo tempo, aos 29 minutos, depois de boas defesas do goleiro do Sudão, Saul Coco marcou contra o gol que deu a primeira vitória do Sudão na competição.

Após a segunda rodada, a Argélia lidera o Grupo E com seis pontos, seguida por Burikna Faso e agora Sudão, ambos com três pontos. A Guiné Equatorial está zerada.