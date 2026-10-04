Em amistoso internacional disputado neste domingo, 4, a África do Sul venceu o Egito por 1 a 0. Postada em um esquema 4-2-3-1, a equipe visitante suportou o maior volume de jogo dos donos da casa e aproveitou sua chance no início da etapa final para definir o placar do confronto preparatório.

Volume sem efetividade

O Egito, atuando no 4-4-2, controlou as ações da partida desde o início. Os números refletem a postura ofensiva da equipe mandante, que terminou o jogo com 61% de posse de bola, 16 finalizações totais e oito escanteios a seu favor, contra apenas um tiro de canto do adversário.

Apesar da insistência, o primeiro tempo terminou sem gols, registrando apenas um cartão amarelo para o sul-africano B. Poggenpoel aos 31 minutos.

Gol rápido na volta do intervalo

Na volta para o segundo tempo, as duas seleções promoveram alterações. A África do Sul fez três trocas de uma vez, mandando a campo K. Ndamane, S. Campbell e T. Moremi. A resposta ofensiva veio rápido: aos 51 minutos, P. Dithejane balançou as redes e colocou os sul-africanos em vantagem no marcador.

Goleiros garantem o resultado

Em desvantagem, o Egito seguiu tentando furar o bloqueio adversário e acertou o alvo cinco vezes ao longo dos 90 minutos. No entanto, a seleção mandante viu os goleiros da África do Sul trabalharem com precisão. O titular Sipho Chaine e o substituto R. Goss, que entrou aos 62 minutos, somaram cinco defesas na partida, garantindo que a meta não fosse vazada.

A reta final do amistoso foi marcada por diversas substituições e faltas, terminando com dois cartões amarelos para os egípcios e quatro para os sul-africanos.