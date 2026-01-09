A Copa Africana de Nações entra nesta sexta-feira, 9, na fase de quartas de final, com quatro confrontos que definem os semifinalistas. Os jogos acontecem entre sexta e sábado, 10, com potências do continente.

O primeiro duelo é entre Mali e Senegal, às 13h (de Brasília). A seleção senegalesa, uma das favoritas ao título desde o início da competição, enfrenta um Mali que avançou nos pênaltis nas oitavas.

Mais tarde, às 16h, Camarões e Marrocos se enfrentam em um confronto entre duas grandes equipes africanas. Jogando em casa, os marroquinos tentam confirmar o favoritismo construído desde a fase de grupos.

No sábado, as quartas seguem com Argélia x Nigéria, às 13h, em um duelo entre campeões recentes da competição. Fechando a rodada, Egito e Costa do Marfim jogam às 16h, em duelo também de seleções tradicionais.

O chaveamento já está definido: o vencedor de Mali x Senegal enfrenta quem avançar de Egito x Costa do Marfim em uma das semifinais. Do outro lado, quem passar de Camarões x Marrocos encara o classificado de Argélia x Nigéria.

No Brasil, os jogos da Copa Africana de Nações têm transmissão do Grupo Bandeirantes. As partidas das quartas de final serão exibidas pela Band, na TV aberta, pelo BandSports, na TV por assinatura, e no canal da emissora no YouTube.