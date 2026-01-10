As semifinais da Copa Africana de Nações foram definidas neste sábado, 10, no Marrocos, sede do torneio. Nigéria e Egito venceram as suas partidas e se classificaram para a próxima fase.

Agenda da Copa Africana

Semifinais

Quarta-feira, 14, 14h: Egito x Senegal

Quarta-feira, 14, 17h: Nigéria x Marrocos

Disputa do 3º lugar

Sábado, 17, 13h: Perdedor da semi 1 x Perdedor da semi 2

Final

Domingo, 18, 16h: Vencedor da semi 1 x Vencedor da semi 2

Como foram os jogos

A Nigéria jogou mais cedo e venceu a Argélia por 2 a 0, em Marraquexe, com gols de Victor Osimhen e Akor Adams. Os nigerianos terão pela frente os marroquinos, donos da casa, em partida que acontecerá em Rabat.

Do outro lado da chave, o Egito bateu a Costa do Marfim por 3 a 2, na cidade de Agadir. Marmoush, Rabia e a estrela Salah fizeram para os egípcios. Os marfinenses anotaram os gols com Fatouh (contra) e Doué.

O Egito é o maior campeão da Copa Africana com sete títulos, mas não conquista o troféu desde 2010. A Nigéria soma três conquistas (1980, 1994 e 2013), enquanto Senegal (2021) e Marrocos (1976) venceram o torneio apenas uma vez.

Onde assistir Copa Africana

No Brasil, os jogos da Copa Africana de Nações têm transmissão do Grupo Bandeirantes. As partidas das semifinais serão exibidas pela Band, na TV aberta, pelo BandSports, na TV por assinatura, e no canal da emissora no YouTube.