Arthur Elias alcançou a marca de 50 partidas à frente da seleção brasileira feminina no empate em 2 a 2 diante do Japão, neste domingo, 29, em Hiroshima, na reta de preparação rumo à Copa do Mundo de 2027. Contratado em setembro de 2023, o técnico ostenta 66,7% de aproveitamento no ciclo, com a prata olímpica em Paris-2024 e o título da Copa América de 2025 no currículo.

Brasil x Japão

O duelo em Hiroshima ampliou o histórico diante das japonesas, que lideram o ranking de adversárias mais frequentes da era Arthur Elias: em sete encontros disputados até aqui, são três vitórias brasileiras, dois empates e duas derrotas. As duas seleções fecham o calendário de 2026 frente a frente já no próximo sábado, 5, desta vez em Okayama.

Balanço da era Arthur Elias

Nos 50 compromissos gerais sob seu comando, o treinador soma 31 vitórias, sete empates e 12 derrotas — desempenho que equivale a triunfos em 62% dos jogos.

Segundo o UOL, o avanço do trabalho também aparece fora das estatísticas: o elenco aponta maior confiança, o Brasil passou a competir em igualdade diante das principais potências da modalidade e ganhou processos estruturados de formação, com integração crescente entre as seleções de base e o time principal.

Por outro lado, o sistema de marcação individual segue como o principal alvo de questionamentos ao modelo de jogo, crítica que Arthur Elias rebateu em declaração destacada pelo portal: “Nossa marcação individual é algo que encontrei como solução para a seleção brasileira ser mais protagonista e conseguir fazer grandes jogos contra grandes seleções. Estamos nos preparando para ser um grupo competitivo para a Copa do Mundo”, afirmou.