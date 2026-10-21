O Manchester United derrotou o Liverpool por 5 a 3 na tarde desta quarta-feira, 21, no St Helens Stadium, pela fase de grupos da Women’s Players Cup — competição anteriormente denominada Women’s League Cup. Em clássico movimentado perante 2.388 torcedores, a equipe visitante chegou a abrir quatro gols de vantagem e conteve a reação tardia das donas da casa. O resultado manteve o time comandado pela técnica Eva Olid com 100% de aproveitamento na temporada da copa nacional, somando nove pontos e ocupando a liderança isolada pelo saldo de gols.

Domínio visitante e vantagem construída no primeiro tempo

Mesmo fora de casa, o Manchester United impôs seu ritmo e inaugurou o marcador logo aos 11 minutos, quando Lea Schüller aproveitou assistência de Dominique Janssen para finalizar para as redes. O Liverpool, sob o comando de Gareth Taylor, buscou equilibrar o volume ofensivo com finalizações de média distância, mas viu os visitantes serem mais contundentes na reta final da etapa inicial. Aos 41 e 44 minutos, a atacante galesa Mared Griffiths marcou duas vezes em sequência — servida sucessivamente por Simi Awujo e Julia Zigiotti Olme —, consolidando a vantagem de 3 a 0 antes do intervalo.

No segundo tempo, o United ampliou aos 27 minutos em grande lance individual da atacante sueca Monica Jusu Bah, que arrancou do campo de defesa e finalizou no ângulo superior direito da goleira Khiara Keating.

Reação de Kapocs e liderança mantida na tabela

O Liverpool reagiu a partir dos 31 minutos da etapa final, quando Cornelia Kapocs descontou após passe de Alice Bergström. A resposta das visitantes foi imediata: dois minutos depois, a capitã Maya Le Tissier aproveitou assistência de Jusu Bah para marcar o quinto gol do United. Na reta final, Kapocs completou seu hat-trick com dois tentos aos 40 e aos 43 minutos — ambos com assistências de Lily Woodham —, fechando o placar em 5 a 3. Apesar das 15 finalizações das anfitriãs contra 12 do adversário, a solidez da goleira Sophia Leitzig garantiu os três pontos para o United.

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Com o triunfo, o Manchester United alcançou a marca de três vitórias em três rodadas, acumulando 20 gols marcados e cinco sofridos no torneio. A equipe iguala os nove pontos de Aston Villa e London City Lionesses — que superaram Burnley e West Ham na rodada —, mas permanece na ponta da classificação geral graças ao saldo positivo de 15 gols. O Liverpool, por sua vez, estacionou nos seis pontos após sofrer sua primeira derrota na competição.