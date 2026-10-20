Emprestado pelo Barcelona ao Liverpool, o defensor uruguaio Ronald Araújo evitou projetar sua permanência definitiva em Anfield. Em entrevista coletiva antes do confronto contra o Villarreal pela Liga dos Campeões, o jogador de 27 anos destacou sua adaptação ao futebol inglês, mas ponderou que ainda é cedo para planejar o futuro na Inglaterra.

“Estou muito feliz”, declarou Araújo ao avaliar os primeiros meses na Inglaterra, preferindo manter a cautela quanto ao desfecho das negociações ao final do contrato, que vai até o fim da temporada 2026/27. “É muito cedo para falar sobre essas coisas. Estou apenas tentando aproveitar cada dia, continuar evoluindo, jogar e dar o que me pedem para ter essa confiança”, completou.

Opção de compra e versatilidade tática

Cedido pelo clube catalão até o término da temporada europeia, o zagueiro uruguaio já atuou em dez partidas sob a liderança do treinador Andoni Iraola. O vínculo firmado entre as equipes estabelece uma opção de compra fixada em 47 milhões de libras (R$ 314 milhões). A diretoria dos Reds observa a resposta técnica do atleta, que vem exercendo papel tático importante atuando tanto na zaga central quanto improvisado na lateral-direita.

Oportunidade ampliada na defesa

A presença de Araújo no time titular tende a aumentar em razão da lesão sofrida por Jérémie Frimpong no triunfo por 2 a 1 contra o Brentford. Afastado das partidas até a Data Fifa de novembro, a baixa do lateral holandês abre espaço contínuo para o defensor uruguaio ter sequência entre os titulares e convencer a cúpula do Liverpool a exercer a transferência em definitivo.