No último sábado, 26, Lamine Yamal foi decisivo na vitória da Espanha por 3 a 2 contra a Inglaterra, pela Liga das Nações da Uefa, em pleno estádio de Wembley. Além de abrir o placar para os visitantes, o jovem espanhol ainda deu duas assistências para os compnaheiros marcarem.
Em entrevista pós-jogo, Yamal esbanjou confiança sobre o momento vivido por ele, além de garantir jogar no nível de Bola de Ouro — prêmio cujas votações se encerram nesta segunda-feira, 28.
“Sendo completamente sincero, não é só este ano quando eu estive em nível de Bola de Ouro, mas há mais tempo. Todo mundo sabe: sabem que eu faço a diferença”, afirmou o craque.
No entanto, para ele a pouca idade pode pesar contra na busca pela honraria: “Acho que as pessoas pensam: ‘Lamine tem 19 anos, em algum momento vai ganhar. Então vamos apostar em outro’.”
Ainda assim, ele acredita ser capaz de transformar as opniões contrárias: “Só tenho que ganhar, ganhar e ganhar, e vai chegar um momento em que não vai ter debate. Vai ter gente que vai gostar de mim, gente que vai dizer: ‘Que chato é esse cara’, e tudo bem.”
Apenas na temporada 2026/27, Yamal já soma nove gols e seis assitências.