Lamine Yamal, joia do Barcelona, foi alvo de insultos racistas e xenófobos no último sábado, 27, na vitória culé por 4 a 0 contra o Real Madrid, em clássico disputado no Santiago Bernabéu. LaLiga se posicionou informando que pretendem denunciar o caso junto ao Governo Espanhol, e mesmo o time madrilenho repudiou os atos.

Organizadora do Campeonato Espanhol, LaLiga emitiu nota dizendo que “denunciará imediatamente os insultos e gestos racistas recebidos pelos jogadores do Barcelona à Seção de Crimes de Ódio da Brigada Nacional de Informação da Polícia, além de informar o Promotor Coordenador da Unidade de Crimes de Ódio e Discriminação da Procuradoria Geral do Estado”.

Os insultos começaram logo após o jovem de 17 anos, de ascendência equato-guineense e marroquina, marcar o terceiro gol do Barcelona na goleada por 4 a 0 no El Clásico.

Em nota, o Real Madrid não apenas repudiou, mas abriu uma investigação interna para identificar os torcedores: “O Real Madrid condena veementemente qualquer tipo de comportamento que envolva racismo, xenofobia ou violência no futebol e no esporte, e lamenta profundamente os insultos que alguns torcedores proferiram ontem à noite em um dos cantos do estádio”.

“O Real Madrid abriu uma investigação para localizar e identificar os autores desses insultos deploráveis e desprezíveis para que as medidas disciplinares e judiciais apropriadas possam ser tomadas”.

A Federação Espanhola também se posicionou reforçando uma “política de tolerância zero” com o racismo. Na última quinta-feira, quatro pessoas foram presas responsáveis por uma campanha de ódio e racismo online com Vinicius Jr.