O Vitória de Guimarães e o Estrela da Amadora empataram por 1 a 1 neste sábado, 28, no estádio Dom Afonso Henriques, em partida válida pela 12ª rodada do Campeonato Português.

Gustavo Silva abriu o placar para os mandantes, mas Joan Jordan igualou em cobrança de pênalti. O confronto foi marcado por intervenções decisivas do árbitro de vídeo e pela superioridade na posse de bola da equipe da casa, que esbarrou na atuação do goleiro adversário.

Domínio e gols no primeiro tempo

Atuando sob o comando do técnico Tiago Margarido, o Vitória de Guimarães controlou as ações com 67% de posse de bola ao longo do duelo. A vantagem no volume de jogo se transformou em bola na rede aos 14 minutos, quando Gustavo Silva marcou após assistência de Balieiro Thiago, em lance que teve o gol confirmado pelo VAR.

O Estrela da Amadora, treinado por Pepa, encontrou seu caminho aos 33 minutos, quando o árbitro de vídeo confirmou uma penalidade a seu favor. Aos 38 minutos, Joan Jordan cobrou o pênalti e deixou tudo igual no placar.

Pressão, gol anulado e expulsão na etapa final

Na busca pela vitória, os donos da casa somaram 17 finalizações totais contra apenas seis do adversário, exigindo que o goleiro Léo Linck fizesse cinco defesas na partida. Aos 78 minutos, o Vitória de Guimarães chegou a balançar as redes novamente, mas aos 80 minutos o VAR interveio e o gol foi anulado.

O clima esquentou na reta final, refletido no alto número de faltas (16 a 15 para os mandantes) e cartões. O Vitória recebeu seis amarelos no total, enquanto o Estrela levou quatro amarelos e teve Beni Souza expulso com cartão vermelho direto aos 96 minutos.

Situação na tabela e próximos jogos

Com este resultado, o Vitória de Guimarães, que antes deste jogo era o 14º colocado, segue na 14ª posição, agora com 10 pontos. Contando este jogo, a equipe soma uma vitória, dois empates e duas derrotas nos últimos cinco compromissos pelo campeonato.

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O Estrela da Amadora também mantém sua posição: era e continua em 13º lugar, com 11 pontos, interrompendo uma sequência de quatro derrotas seguidas na competição (soma agora um empate e quatro reveses nos últimos cinco jogos).

As duas equipes voltam a campo no próximo domingo, 06/12, pelo Campeonato Português. O Vitória de Guimarães visita o Estoril, enquanto o Estrela da Amadora recebe o Gil Vicente.