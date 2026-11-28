O Alverca mostrou eficiência na tarde deste sábado, 28, e venceu o Académico Viseu por 2 a 1, no estádio Fontelo, pela 12ª rodada do Campeonato Português.

Mesmo com menos posse de bola e sofrendo pressão em volume de finalizações, os visitantes construíram o resultado com gols de Dawda Camara Sankharé e Ian Luccas, ambos com passes de Francisco Chiquinho. Paulo Rafael Pereira Araujo descontou no fim para os mandantes.

Eficiência visitante no primeiro tempo

O Académico Viseu, comandado por Bruno Pinheiro em um 4-2-3-1, tentou impor seu ritmo em casa, terminando o jogo com 56% de posse de bola e 21 finalizações totais. No entanto, a equipe mandante acumulou três cartões amarelos antes dos 20 minutos de jogo, aplicados a Nikos Michelis, Anthony Correia e Bruno Miguel Nogueira Pinheiro.

O Alverca, armado no 3-4-3 por Sérgio Ferreira, soube suportar as investidas e foi letal aos 43 minutos. Francisco Chiquinho serviu Dawda Camara Sankharé, que abriu o placar pouco antes do intervalo.

Vantagem ampliada e reação tardia

Na etapa final, o cenário se repetiu. Aos 16 minutos, Francisco Chiquinho apareceu novamente como garçom, desta vez dando a assistência para Ian Luccas fazer 2 a 0. O Académico Viseu intensificou a busca pelo gol, forçando o goleiro Matheus Mendes a trabalhar — foram quatro defesas na partida —, além de acumular 11 escanteios contra apenas três do adversário.

Aos 41 minutos, o técnico Bruno Pinheiro colocou Paulo Rafael Pereira Araujo em campo. A alteração surtiu efeito rápido, e o atacante marcou aos 44 minutos, mas não houve tempo para evitar a derrota.

Situação na tabela e próximos jogos

Com o resultado, o Alverca dá um salto na tabela: a equipe, que era a 12ª colocada, sobe para o 9º lugar, agora com 15 pontos. Já o Académico Viseu amarga sua segunda derrota consecutiva na competição, mas segue na 6ª posição, com 20 pontos.

O Académico Viseu volta a campo no dia 6, contra o Famalicão, fora de casa. O Alverca joga no dia 7, quando recebe o Moreirense. Ambos os compromissos são válidos pelo Campeonato Português.