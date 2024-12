Vinicius Junior é eleito o melhor do mundo por jornal

Vinícius Júnior foi aclamado como o melhor jogador de futebol do mundo na temporada 2023/24, em distinção concedida pelo renomado jornal espanhol Marca na última quinta-feira, 12.

Publicidade

Vini não ganhou a Bola de Ouro quando todos o apontavam como favorito, tanto ele, quanto seu clube, reagiram com raiva. Mas, a esta altura, poucos duvidam que Vini é, se não o melhor do mundo, sempre um dos melhores, e com certeza o atacante mais decisivo do futebol mundial, mesmo que no Brasil ainda não tenha sido tão decisivo como no o Real Madrid”, escreveu o jornal, na descrição do jogador.

Esse reconhecimento ocorre enquanto Vinícius Júnior atinge o ápice de sua carreira, exibindo performances impressionantes pelo Real Madrid.

Na última temporada, ele marcou 24 gols e forneceu 11 assistências, números que o colocam entre a elite do futebol global. A escolha do Marca reflete o desempenho consistente do atleta ao longo de dez meses, valorizando mais o que foi feito do que realizações esporádicas em torneios internacionais.

Publicidade

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias. Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.

O Conceito dos “100 do Marca”

A premiação “100 do Marca” envolve a avaliação de 122 jornalistas e ex-jogadores de futebol de todo o mundo.

Destinada a destacar os melhores talentos de cada temporada, a eleição é ansiosamente aguardada pelos fãs do futebol. Nos anos anteriores, jogadores como Karim Benzema e Erling Haaland foram honrados, consolidando a importância do prêmio.

A escolha de Vinícius Júnior reforça sua consistência e relevância para o Real Madrid, destacando-o como o jogador mais impactante da temporada. A decisão dos jurados reflete a ideia de que os feitos com os clubes frequentemente superam os triunfos nacionais.

Publicidade

Significado da Premiação da “Marca”

A eleição dos “100 do Marca” tem um efeito significativo no reconhecimento de talentos no futebol internacional. Derivada das opiniões de uma ampla gama de especialistas, a premiação oferece uma visão abrangente de quem realmente brilhou no ano. Diferencia-se por avaliar a consistência ao longo da temporada, em oposição aos momentos pontuais de destaque em torneios internacionais.

Para Vinícius Júnior, esta conquista reafirma sua posição como um dos melhores jogadores do mundo, enfrentando uma competição intensa com notáveis figuras como Lamine Yamal, Dani Carvajal e o goleador Erling Haaland.

Outros três brasileiros na lista; Rodrygo de fora

Nesta edição, além de Vinicius Junior outros três brasileiros apareceram na lista. Savinho, do Manchester City, ficou em 27º, Raphinha, do Barcelona, apareceu na 58º posição; e Igor Thiago, do Club Brugge, foi o 97°.

Chamou a atenção o fato de Rodrygo, outro destaque brasileiro do Real Madrid, não estar nem entre os 100 melhores do ano de acordo com o Marca.

Os 10 melhores jogadores do mundo pelo Marca 1 – Vinícius Júnior, BRA (Real Madrid) 2 – Jude Bellingham, ING (Real Madrid) 3 – Rodri, ESP (Manchester City) 4 – Lamine Yamal, ESP (Barcelona) 5 – Dani Carvajal, ESP (Real Madrid) 6 – Erling Haaland, NOR (Manchester City) 7 – Toni Kroos, ALE (Real Madrid) 8 – Kylian Mbappé, FRA (Real Madrid) 9 – Florian Wirtz, ALE (Bayer Leverkusen) 10 – Harry Kane, ING (Bayern de Munique)