Vinicius Jr. chama torcida para Bola de Ouro: ‘Que o Brasil possa unir forças’

Vinicius Júnior tem se destacado cada vez mais no Real Madrid. Na última terça-feira, 22, o atacante brasileiro marcou três gols contra o Borussia Dortmund, na Liga dos Campeões, dias antes da cerimônia da Bola de Ouro, marcada para a próxima segunda-feira, 28.

Um dos favoritos ao prêmio, Vini aumentou ainda mais as expectativas com a atuação brilhante. O impacto foi sentido até na imprensa espanhola, como no Diário AS, que escreveu: “a noite em que Vinicius foi Pelé”.

Nos últimos anos, Vini se tornou uma peça essencial no Real Madrid. Autor de gols nas finais da Champions League de 2021/22 e 2023/24, o brasileiro ainda soma grandes números, como os oito tentos e cinco assistências em 14 partidas pelos merengues nesta temporada.

“Sempre me apoiaram. Quando cheguei aqui aos 18 anos, passei por muitas coisas e sempre trabalhei com a minha família e muitas pessoas que viram o meu processo e entenderam que eu ia evoluir. Que o Brasil possa unir forças. Eu sempre falei numa entrevista que queria que todos os brasileiros torcessem por mim“, disse Vinicius, em entrevista à TNT Sports.

“Muita alegria em poder retribuir todo o carinho que esse time, o presidente (do clube, Florentino Pérez), todas as pessoas que acreditaram em mim quando eu só tinha 16 anos. Fizeram de tudo para eu chegar até aqui. Foi um processo muito longo. Venho crescendo a cada jogo, a cada ano. E só tenho 24 anos. Pude aprender com os melhores. Isso me faz um melhor homem, melhor jogador. Quero seguir evoluindo“, completou, sobre o Real Madrid.

Vinicius volta a campo neste sábado, 26, para o clássico contra o Barcelona. A partida, dias antes da cerimônia da Bola de Ouro, pode fechar com classe a sua trajetória de levar o Brasil novamente à posição de ter um postulante ao prêmio, 17 anos depois de Kaká, à época no Milan, vencer.

Eleição de PLACAR aponta Rodri na disputa

Na edição de agosto, PLACAR provocou uma discussão sobre quem deveria vencer a premiação colhendo a preferência de 60 jornalistas de 21 países para atestar na capa que a Bola de Ouro está ameaçada para o brasileiro Vinicius Júnior, do Real Madrid. Confira as justificativas dos jornalistas ouvidos por PLACAR

Assim como a France Football, a reportagem contabilizou os votos atribuindo seis pontos ao primeiro colocado, quatro ao segundo e três ao terceiro. Rodri (Manchester City) foi eleito com 217 pontos, contra 205 de Vini Jr. e 156 de Jude Bellingham (Real Madrid). Muitos jornalistas citaram a Copa América ruim de Vini, além de mau comportamento em campo, como justificativa para não escolher o brasileiro.

Os sucessivos episódios de racismo do qual Vini é vítima na Espanha são parte relevante do debate proposto por PLACAR (adquira a edição completa no Mercado Livre).