O Comitê de Controle, Ética e Disciplina da Uefa puniu o Viktoria Plzen com sanções financeiras e restrições devido a atos discriminatórios de seus torcedores em um jogo da Liga Europa. A decisão ocorre dias antes do confronto da equipe checa diante do Benfica, marcado para o próximo dia 26 de novembro, também válido pela competição europeia.

A entidade máxima do futebol europeu determinou uma multa de 30 mil euros (193 mil reais) ao clube checo. O procedimento disciplinar teve como base o comportamento racista protagonizado por torcedores durante a partida contra o Lillestrom, da Noruega, disputada no início de novembro, na qual os donos da casa venceram por 1 a 0.

Além da cobrança em dinheiro, a Uefa determinou uma redução condicional na carga de ingressos destinada aos torcedores do Viktoria Plzen em jogos fora de casa. Em caso de reincidência disciplinar, a cota obrigatória para o setor visitante cairá do padrão de 5% para 3,75% da capacidade total do estádio adversário.

Essa restrição não tem aplicação imediata. O clube cumprirá um período probatório de dois anos. Caso os torcedores cometam novas infrações semelhantes durante essa janela, a sanção entrará em vigor automaticamente.