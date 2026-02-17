A atmosfera promete ser elétrica em Atenas para um confronto decisivo no cenário continental. O Panathinaikos recebe o Viktoria Plzen nesta quinta-feira, 19, às 17h (de Brasília). O duelo é válido pela ida dos playoffs eliminatórios da Europa League e terá como palco o imponente Estádio Olímpico de Atenas “Spiros Louis”, casa escolhida pelos gregos para seus compromissos europeus de grande porte.

Panathinaikos busca impor o fator casa

O time grego entra em campo pressionado pela necessidade de construir um resultado positivo diante de sua torcida antes de viajar para a República Tcheca. Classificado na 20ª colocação da tabela geral da fase de liga, o Panathinaikos somou 12 pontos com uma campanha de altos e baixos: 3 vitórias, 3 empates e 2 derrotas.

Vindo de resultados mistos nas competições locais — incluindo uma vitória importante sobre o rival Olympiacos, mas também uma eliminação na Copa da Grécia —, a equipe precisa transformar a energia do Estádio Olímpico em pressão ofensiva. O objetivo é desestabilizar o organizado adversário e garantir uma vantagem mínima para o jogo de volta.

A invencibilidade do Viktoria Plzen

Do outro lado, o Viktoria Plzen chega à Grécia com a moral elevada e um cartão de visitas impressionante: a equipe ainda não sabe o que é perder nesta edição do torneio. Ocupando a 14ª posição na fase anterior com 14 pontos, os tchecos ostentam uma campanha sólida de 3 vitórias e 5 empates em 8 jogos.

Conhecido por sua consistência tática e solidez defensiva — tendo sofrido apenas 3 gols durante a fase de liga —, o Plzen é um visitante perigoso. A expectativa é que o time tente controlar o ritmo do jogo, explorando a ansiedade dos mandantes para levar a decisão da vaga nas oitavas de final para seus domínios em condições favoráveis.

Onde assistir

Este confronto de estilos promete muitas emoções e o torcedor brasileiro terá opções confirmadas para acompanhar. A partida terá transmissão oficial e gratuita pela CazéTV no YouTube. Além disso, o jogo estará disponível para os assinantes do serviço de streaming Amazon Prime Video.