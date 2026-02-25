A temperatura vai subir na Doosan Arena, na República Tcheca. Nesta quinta-feira, 26 de fevereiro de 2026, o Viktoria Plzen recebe o Panathinaikos em um duelo decisivo válido pelos playoffs da fase de mata-mata da UEFA Europa League. A bola rola a partir das 14h45 (horário de Brasília), colocando frente a frente duas equipes que buscam uma vaga nas oitavas de final da competição continental.

A solidez do Viktoria Plzen

O time da casa chega para este confronto ostentando uma campanha sólida e, até o momento, invicta nos registros recentes do torneio. Ocupando a 14ª colocação geral com 14 pontos, o Viktoria Plzen se destaca pela dificuldade que impõe aos seus adversários. Com um retrospecto de 3 vitórias e 5 empates, e nenhuma derrota, a equipe tcheca aposta na força de sua defesa e no apoio de sua torcida para manter a invencibilidade e garantir a classificação.

Panathinaikos tenta surpreender longe da Grécia

Do outro lado, o tradicional Panathinaikos viaja até Plzen com a missão de buscar a vitória fora de casa. Atualmente na 20ª posição com 12 pontos, o time grego teve uma trajetória mais oscilante até aqui, somando 3 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. Sob o comando do experiente técnico Rafael Benítez, a equipe precisará superar a inconsistência para quebrar a invencibilidade do adversário em seus domínios.

Tudo aberto após empate na ida

Este duelo marca o jogo de volta da fase de playoffs (16-avos de final). A partida de ida, disputada na Grécia, terminou com um empate eletrizante em 2 a 2, deixando o confronto totalmente aberto. Quem vencer garante vaga nas oitavas de final, programadas para março.

A comissão técnica do time grego destacou a intensidade e a força defensiva do Viktoria Plzen, que sofreu poucos gols na competição. Já do lado tcheco, o técnico Martin Hyský classificou o Panathinaikos como um adversário de “qualidade de Champions League”, prevendo um jogo difícil, mas confiando no fator casa.

Onde assistir ao jogo

Para os torcedores que desejam acompanhar cada lance desta decisão, a partida terá opções específicas de transmissão. No Brasil, o jogo será transmitido pela CazéTV. Para o público na América do Sul (exceto Brasil), a exibição fica por conta da ESPN. Já nos Estados Unidos, a transmissão oficial em inglês é do Paramount+.