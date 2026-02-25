A fase decisiva da UEFA Europa League 2025/26 promete grandes emoções nesta quinta-feira, 26 de fevereiro. O Genk recebe o Dinamo Zagreb na Cegeka Arena, na Bélgica, em confronto válido pelo jogo de volta dos playoffs da competição continental. A bola rola a partir das 17h (horário de Brasília).

Cenário do confronto: vantagem belga

O duelo chega com um cenário bem definido após o resultado da partida de ida, realizada na Croácia em 19 de fevereiro. Na ocasião, o Genk venceu por 3 a 1, construindo uma vantagem extremamente confortável para o segundo embate. Jogando diante de sua torcida, a equipe belga pode perder por até um gol de diferença que, ainda assim, garantirá a classificação para as oitavas de final.

O time da casa aposta na regularidade apresentada durante a fase de liga, onde terminou na 9ª colocação geral com 16 pontos — fruto de cinco vitórias, um empate e apenas duas derrotas. O desempenho consistente coloca o Genk como amplo favorito para confirmar a vaga.

Missão difícil para o Dinamo Zagreb

Do outro lado, o Dinamo Zagreb vive uma situação delicada. Para seguir vivo no torneio, a equipe croata precisa de uma vitória por três gols de diferença para avançar diretamente no tempo normal. Um triunfo por dois gols de vantagem levaria a decisão para a prorrogação.

A equipe visitante, que encerrou a fase de liga na 23ª posição com 10 pontos, precisará corrigir as falhas defensivas apresentadas no primeiro jogo e protagonizar uma superação histórica fora de casa para reverter o placar agregado.

Onde assistir a Genk x Dinamo Zagreb

O confronto decisivo terá ampla cobertura. No Brasil, a transmissão deve seguir a grade do jogo de ida, com exibição prevista na CazéTV (YouTube) e no serviço de streaming Amazon Prime Video.

Internacionalmente, a partida conta com transmissão em plataformas como Paramount+ e ViX (Estados Unidos), além de canais locais na Europa como Canal+ Live 5 e Sky Sport.