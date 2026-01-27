A fase de liga da UEFA Europa League atinge seu clímax nesta quinta-feira, 29 de janeiro de 2026. No St. Jakob-Park, na Basileia, o Basel recebe o Viktoria Plzen em um confronto de realidades distintas. A bola rola às 17h (horário de Brasília) pela 8ª e última rodada da etapa inicial, com os donos da casa precisando desesperadamente de um resultado positivo para manterem vivas as esperanças de classificação, enquanto os visitantes buscam consolidar sua posição na zona de playoffs.

Basel: Tudo ou nada na Suíça

A situação do Basel é dramática. Ocupando a 27ª colocação na tabela geral com apenas 6 pontos, o time suíço está atualmente fora da zona de classificação para a próxima fase — apenas os 24 primeiros avançam. A campanha até aqui tem sido marcada pela irregularidade: são duas vitórias e cinco derrotas, sem nenhum empate. A falta de equilíbrio defensivo e a dificuldade em pontuar em jogos mais travados colocaram a equipe nesta posição de “vida ou morte”.

Jogando em casa, o Basel terá que se lançar ao ataque. A matemática é simples: apenas a vitória interessa para tentar alcançar o grupo que avança aos playoffs eliminatórios. A pressão da torcida no St. Jakob-Park será um fator fundamental para empurrar o time, que vem de uma derrota por 3 a 1 para o Red Bull Salzburg e não tem mais margem para erros.

Viktoria Plzen: A invencibilidade em jogo

Do outro lado, o Viktoria Plzen vive um cenário muito mais confortável. O time tcheco ocupa a 17ª posição com 11 pontos e ostenta uma invencibilidade notável: em sete jogos, foram duas vitórias e cinco empates. A equipe ainda não sabe o que é perder na competição, demonstrando uma solidez defensiva e uma capacidade competitiva invejáveis.

Com a classificação para a fase de mata-mata praticamente encaminhada, o objetivo do Plzen agora é melhorar seu posicionamento para obter um chaveamento mais favorável. A equipe, conhecida por ser um adversário difícil de ser batido, vem de um empate em 1 a 1 contra o Porto e deve explorar o nervosismo do adversário para tentar manter sua invencibilidade e, quem sabe, sair da Suíça com mais três pontos.

Expectativas para a partida

Para o Basel, o jogo é uma verdadeira final. A imprensa local e os torcedores esperam uma postura agressiva desde o início, buscando um gol cedo para controlar a ansiedade. A grande questão é se a defesa, que se mostrou vulnerável ao longo do torneio, conseguirá suportar a pressão de um jogo tão decisivo.

Já o Viktoria Plzen chega com a tranquilidade de quem já está virtualmente classificado. A expectativa é que o time mantenha sua estratégia sólida e organizada, explorando os contra-ataques. O duelo coloca frente a frente a necessidade urgente dos suíços contra a consistência tática dos tchecos.