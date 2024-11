Viktor Gyökeres: quem é o novo goleador sensação do futebol europeu

O Sporting, de Portugal, goleou o Manchester City pela Champions League na última terça-feira, 5, por 4 a 1. Em um gramado que tinha Erling Haaland, foi o sueco Viktor Gyökeres que brilhou. Com três gols marcados, ele apenas sacramentou que está no nível de grandes estrelas como Harry Kane, Kylian Mbappé e o próprio Haaland.

Aos 26 anos, Gyökeres emergiu como principal peça do Sporting de Lisboa desde sua chegada em 2023. Na atual temporada, em 21 partidas, ele já soma 27 gols e sete assistências, sendo que, no campeonato português, na Taça da Liga e na Liga dos Campeões, o sueco marcou mais do que jogou.

Quais Números Destacam Viktor Gyökeres na Champions League?

Na Champions League, Gyökeres se destaca por sua eficácia nas finalizações. Ele já marcou cinco gols em apenas quatro jogos, competindo diretamente com Harry Kane, do Bayern de Munique, pelas primeiras posições na artilharia.

Até aqui, o momento mais marcante do sueco foi a partida contra o Manchester City. A goleada por 4 a 1, em que Gyökeres brilhou ao marcar três gols, o colocou no topo da lista da artilharia da liga.

Quais a trajetória da carreira de Viktor Gyökeres?

O sueco surgiu no Brommapojkarna, da Suécia, em 2015, onde marcou 25 gols em três anos até ser negociado com o Brighton & Hove Albion, da Premier League, em 2018/19, quando atuou por apenas cinco jogos, sem balançar as redes ou dar assistências.

Pelos ingleses, foi emprestado para diversos clubes, como o St. Pauli, da Alemanha, onde ficou por uma temporada, marcando sete gols e distribuindo quatro assistências.

Voltou rapidamente para o Brighton, antes de ser emprestado para Swansea City e Coventry City. Foi na equipe de Coventry que a história do sueco começou a mudar.

Em três temporadas, em 116 jogos, ele balançou a rede 43 vezes, além de distribuir 17 passes para gol.

O bom rendimento na equipe da segunda divisão inglesa despertou o interesse do Sporting, que, na temporada 2023/24 foi atrás do atleta.

No seu primeiro ano, em 50 jogos, Gyökeres participou de 57 gols. Ele marcou 43 vezes e deu 14 assistências. Na atual temporada, o atacante já tem 27 participações em 21 jogos.