O comandante da seleção espanhola, Luis de la Fuente, foi agraciado com o Troféu Johan Cruyff de melhor treinador de futebol masculino do ano na cerimônia da Bola de Ouro 2026, realizada no London Palladium, em Londres. O técnico superou a concorrência direta de outros quatro grandes profissionais do cenário internacional.

“É um dia muito bonito e as expectativas foram cumpridas. Acho que é um dia para desfrutar e valorizar aquilo que conquistamos. É fruto de muito tempo de trabalho, muita dedicação, muito esforço, superação e muitos sacrifícios. Mas sempre fui muito bem acompanhado pelos jogadores e por uma equipe técnica maravihosa. Também pela Real Federação Espanhola de Futebol, que sempre esteve ao meu lado.”, afirmou o treinador após a conquista do prêmio.

Na disputa promovida pela France Football, De la Fuente garantiu a preferência dos jurados diante de finalistas consagrados no futebol europeu. A lista final contou com concorrentes de peso:

Luis Enrique (Paris Saint-Germain)

(Paris Saint-Germain) Mikel Arteta (Arsenal)

(Arsenal) Unai Emery (Aston Villa)

(Aston Villa) Vincent Kompany (Bayern de Munique)

Quais títulos impulsionaram a premiação do técnico?

O reconhecimento internacional coroa o trabalho consistente de De la Fuente à frente da equipe principal da Espanha desde dezembro de 2022. No período de avaliação, o treinador consolidou um time hegemônico no continente europeu, com destaque para as conquistas da Liga das Nações da UEFA de 2023 e da Eurocopa de 2024.

Em seu pronunciamento no palco, o técnico da seleção espanhola fez questão de valorizar o trabalho coletivo e dedicou a honraria aos atletas e integrantes da comissão técnica ao longo da vitoriosa trajetória recente, conforme divulgado pelos organizadores do evento.