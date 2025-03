Veja onde assistir Chelsea x Copenhagen pela Conference League

Chelsea, conhecido por seu elenco estrelado e vasto orçamento, é considerado o principal favorito ao título da UEFA Conference League. No entanto, para consolidar essa posição, a equipe londrina precisa superar o Copenhagen, um adversário com experiência em competições europeias. Após vencer o jogo de ida na Dinamarca por 2×1, os Blues se preparam para o confronto de volta em Stamford Bridge.

Como assistir Chelsea x Copenhagen no Brasil?

Os fãs de futebol no Brasil poderão acompanhar a partida ao vivo pela CazéTV. O jogo está marcado para quinta-feira, 13 de março de 2025, às 17h (horário de Brasília), no Stamford Bridge, em Londres. O estádio, com capacidade para mais de 40 mil torcedores, promete receber uma atmosfera eletrizante.

Quais são os desfalques para o confronto?

O Chelsea, que venceu a partida de ida com uma formação alternativa, deve manter a mesma escalação. Cole Palmer, destaque da equipe, está confirmado no time titular. Por outro lado, o Copenhagen enfrenta incertezas quanto à condição física dos atacantes Andreas Cornelius e Roony Bardghji, enquanto Jordan Larsson permanece fora de ação até abril.

Quais são as expectativas para o jogo?

Com o melhor elenco e jogando em casa, o Chelsea entra em campo como favorito. A vitória fora de casa na Dinamarca reforça a confiança dos comandados de Enzo Maresca. A expectativa é de que os Blues consigam mais um triunfo, consolidando sua posição como um dos principais candidatos ao título da competição.

Qual é o histórico e desempenho recente das equipes?

O Chelsea e o Copenhagen têm um histórico de confrontos equilibrado, mas a equipe londrina leva vantagem com duas vitórias. Nos últimos cinco jogos, o Chelsea mostrou consistência, enquanto o Copenhagen busca superar suas dificuldades e surpreender o adversário. Este embate promete ser um teste de resistência e habilidade para ambas as equipes.

