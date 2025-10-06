Uefa autoriza jogos da La Liga e da Serie A nos EUA e Austrália

Partidas entre Villarreal x Barcelona e Milan x Como serão disputadas em Miami e Perth, respectivamente; entenda a decisão

A Uefa anunciou nesta segunda-feira, 6, a aprovação para que duas partidas da La Liga e da Serie A, os campeonatos Espanhol e Italiano, respectivamente, sejam disputadas fora da Europa. Apesar de manter sua posição contrária a esse tipo de iniciativa, a entidade afirmou que a decisão foi tomada em caráter único, diante de “lacunas regulamentares em nível global”.

“Duas solicitações foram aprovadas a título excepcional devido a brechas regulatórias internacionais. A Uefa está comprometida em proteger a integridade das competições nacionais e a experiência dos torcedores nas futuras normas da Fifa”, informou a instituição em comunicado oficial.

We are opposed to domestic league matches being played abroad. Two requests have been approved on an exceptional basis due to regulatory gaps at global level. We are committed to anchoring the integrity of domestic competitions and fans’ perspectives in forthcoming FIFA rules. — UEFA (@UEFA) October 6, 2025



Com isso, o confronto entre Villarreal e Barcelona, válido pela 17ª rodada do Espanhol, será realizado no Hard Rock Stadium, em Miami, no dia 21 de dezembro deste ano. Já o duelo entre Milan e Como, pela 24ª rodada do Italiano, acontecerá em Perth, na Austrália, no dia 7 de fevereiro de 2026.

A deliberação foi feita após a reunião do Comitê Executivo da Uefa, realizada em setembro, na cidade de Tirana. Depois do encontro, o órgão avaliou os pedidos apresentados pelas federações espanhola e italiana e, em caráter excepcional, concedeu a autorização.

Mesmo com a aprovação, a entidade reforçou que a medida não cria precedente e que vai atuar para evitar que situações semelhantes voltem a ocorrer no futuro.

“As partidas das ligas nacionais devem ser disputadas em seus territórios de origem. Qualquer alternativa priva os torcedores locais e pode gerar distorções competitivas. Nossa consulta confirmou a gravidade dessas preocupações. Agradeço às 55 federações nacionais pelo envolvimento construtivo em uma questão tão sensível”, declarou Aleksander Čeferin, presidente da entidade.

Opinião dos especialistas

Especialistas ouvidos pela reportagem acreditam na nova tendência, mas fazem ressalvas quanto ao equilíbrio necessário para essa receita:

“O futebol vive um dilema entre tradição e expansão. Levar partidas oficiais para outros países pode gerar críticas compreensíveis dos torcedores, mas também abre espaço para um novo modelo de engajamento global. Mesmo com o risco de distanciamento físico, a tecnologia e canais digitais permitem a criação de novas formas de relacionamento com o clube”, analisou Sara Carsalade, co-founder e responsável pela vertical de esportes da Somos Young, empresa que realiza o atendimento a sócios-torcedores de clubes de futebol.

“A NFL está fazendo isso e com enorme sucesso. Entretanto é importante ressaltar que no futebol profissional, os calendários repletos de jogos, somado ao desafio de logística, de fato podem comprometer e muito o espetáculo e impactar nos pontos disputados nesse modelo proposto de novo local pra jogo”, apontou Reginaldo Diniz, CEO e sócio-fundador da Agência End to End, que tem parceria com dezenas de clubes e entidades para gestão e projetos esportivos.