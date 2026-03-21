A rivalidade entre Real Madrid e Atlético de Madrid remonta ao início do futebol espanhol e, ao longo do tempo, alguns atletas defenderam as duas equipes. Nos elencos atuais, Thibaut Courtois e Marcos Llorente se destacam por terem atuado pelos dois clubes, mas a lista conta com outros cinco nomes históricos que vestiram tanto o uniforme merengue quanto o alvirrubro. As equipes se enfrentam neste domingo, às 17h (de Brasília), no estádio Santiago Bernabéu, pela 29ª rodada de LaLiga.

Thibaut Courtois

O goleiro belga sentiu o sabor da glória na LaLiga EA Sports tanto pelos Colchoneros quanto pelos Blancos. Ele chegou ao Atlético em 2011 e encerrou sua passagem pelo clube em 2014, quando retornou ao Chelsea após um período de empréstimo, saindo como campeão espanhol e com a marca de goleiro menos vazado da competição.

O Real Madrid o contratou em 2018 e, após um início desafiador no Bernabéu, Courtois silenciou os críticos ao se consolidar como o titular absoluto, conquistando mais três títulos da competição nacional e duas taças da Champions League.

Marcos Llorente

A ligação do meio-campista com Real Madrid e Atlético de Madrid vem desde a infância. O jogador da seleção espanhola é filho de Paco Llorente e neto de Ramón Grosso, seguindo os passos ilustres dos familiares ao atuar pelos dois clubes da capital.