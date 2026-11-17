A Ucrânia derrotou a Geórgia por 1 a 0 nesta terça-feira, 17, na Kosicka futbalova arena, em Kosice, em partida válida pela sexta rodada da Nations League. Com um gol marcado logo no primeiro minuto de jogo, a equipe comandada pelo técnico Andrea Maldera suportou o maior volume ofensivo do adversário para garantir a vitória no Grupo B da Liga B.

Vantagem precoce e resistência

A rede balançou logo no primeiro lance de perigo da partida. Danylo Sikan marcou para a Ucrânia, estabelecendo uma vantagem que ditaria a dinâmica do confronto. A partir daí, a Geórgia, sob o comando do técnico Svanadze, assumiu o controle da posse de bola, terminando o jogo com 60%. Os georgianos tentaram pressionar, acumulando 11 escanteios e 12 finalizações totais, sendo quatro delas na direção da meta. No entanto, o goleiro ucraniano Riznyk trabalhou bem e registrou quatro defesas, impedindo o empate. A Ucrânia, por sua vez, finalizou 11 vezes, com três chutes no alvo, exigindo duas intervenções do goleiro Mamardashvili.

Tensão e cartão vermelho no fim

A etapa complementar foi marcada por um alto número de infrações, refletindo o equilíbrio nas faltas (14 para cada lado no total do jogo). A Geórgia acabou penalizada com quatro cartões amarelos no segundo tempo. Aos 38 minutos, o VAR entrou em ação para revisar um possível cartão vermelho contra a equipe georgiana. A tensão culminou aos 45 minutos, quando Luka Lochoshvili recebeu o cartão vermelho direto e foi expulso, deixando a Geórgia com um jogador a menos nos instantes finais antes do apito final.

Cenário no Grupo B

O resultado traz um alívio para a Ucrânia na competição. Contando este jogo, a equipe soma agora uma vitória, um empate e três derrotas nos últimos cinco compromissos pelo torneio. Na tabela, os ucranianos, que entraram na rodada na terceira posição, chegam aos sete pontos. Já a Geórgia amarga um jejum na Nations League: são dois empates e três derrotas na sequência recente. A equipe permanece com apenas dois pontos, ocupando a quarta colocação da chave antes do fechamento da rodada.