Polônia e Suécia empataram por 1 a 1 nesta terça-feira, 17, no Stadion Śląska Wrocław, em Wroclaw, em partida válida pela sexta rodada do Grupo D da Liga B da Liga das Nações 2026/27.

A Suécia liderou o grupo, com 14 pontos, e subiu para a Liga A. A Polônia ficou em terceiro lugar e continuará na Liga B na próxima edição.

Os donos da casa abriram o placar cedo, mas os visitantes buscaram a igualdade ainda na etapa inicial e ditaram o ritmo das estatísticas ao longo do confronto.

O placar foi movimentado logo nos primeiros minutos de jogo. Aos 16, a Polônia inaugurou o marcador com Adrian Benedyczak, que contou com assistência de Arkadiusz Pyrka. A resposta da seleção sueca, no entanto, não demorou a acontecer. Aos 24, Viktor Gyökeres serviu Hugo Larsson, que balançou as redes e decretou o 1 a 1, resultado que se manteria até o apito final.

Apesar da igualdade no marcador, a Suécia assumiu o controle das ações ofensivas. A equipe comandada pelo técnico Graham Potter terminou a partida com 62% de posse de bola e 17 finalizações totais, contra 10 dos poloneses.