A Suécia manteve sua excelente fase na Uefa Nations League 2026/27 ao derrotar a Romênia por 1 a 0 na tarde desta segunda-feira, 5. Em partida válida pela quarta rodada do Grupo D da Liga B, disputada na Arena Nationala, em Bucareste, os visitantes garantiram o triunfo com um gol solitário de Viktor Gyökeres logo no início do confronto. O resultado consolida os suecos no topo da tabela e aprofunda o momento negativo dos romenos na competição.

Vantagem precoce e controle defensivo

O placar foi movimentado logo aos 13 minutos do primeiro tempo, quando Viktor Gyökeres balançou as redes para a equipe comandada por G. Potter, que entrou em campo no esquema 4-4-2. A partir da desvantagem, a Romênia, armada pelo técnico G. Hagi em um 4-2-3-1, tentou assumir as rédeas da partida. Os donos da casa terminaram o jogo com 53% de posse de bola e trocaram 523 passes contra 486 dos suecos, mas esbarraram na eficiência defensiva dos visitantes.

Goleiro sueco garante o resultado

Apesar do volume de jogo romeno, que resultou em 13 finalizações totais contra 12 da Suécia, a pontaria e a atuação dos goleiros fizeram a diferença. A Romênia acertou o alvo quatro vezes, obrigando o goleiro V. Johansson a trabalhar e registrar quatro defesas na partida. Do outro lado, a Suécia foi letal: acertou a meta defendida por O. Hindrich em apenas duas oportunidades, sendo uma delas o gol decisivo. O confronto também foi marcado por um alto número de faltas (14 a 11 para os mandantes) e cartões, com quatro amarelos distribuídos para a Romênia e dois para a Suécia ao longo dos 90 minutos.

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Situação na tabela e próximos compromissos

Com o triunfo, a Suécia, que vinha de duas vitórias e um empate em seus últimos compromissos, chega a 10 pontos em quatro jogos disputados no Grupo D da Liga B. Já a Romênia amarga sua quarta derrota consecutiva no torneio e permanece com zero pontos. As duas seleções voltam a campo no sábado, 14/11, pela Nations League: a Romênia recebe a Polônia, enquanto a Suécia joga em casa contra a Bósnia. Na terça-feira seguinte, dia 17/11, os romenos visitam a Bósnia, e os suecos encaram a Polônia como visitantes.