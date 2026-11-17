A Hungria e a Irlanda do Norte empataram por 1 a 1 nesta terça-feira, 17, no estádio Ferenc Puskás, em Budapeste. O resultado foi suficiente para os britânicos ficarem em primeiro lugar no Grupo 2 e garantirem promoção à primeira divisão da Liga das Nações.

A equipe comandada pelo técnico Marco Rossi entrou em campo no esquema 4-2-3-1 e assumiu o controle das ações. Os números da partida refletem essa postura: a Hungria terminou o jogo com 76% de posse de bola e trocou 691 passes, contra apenas 24% de posse e 214 passes do adversário. Aos 35 minutos do primeiro tempo, a superioridade nos números se transformou em vantagem no placar, quando Barnabás Varga marcou o gol húngaro.

No segundo tempo, a Irlanda do Norte conseguiu buscar o empate. Aos 20 minutos, Justin Devenny balançou as redes após assistência de Shea Charles. Apesar de a Hungria ter finalizado 17 vezes no total contra oito da Irlanda do Norte, ambas as equipes acertaram o alvo apenas duas vezes durante todo o confronto.

Com o resultado, a Irlanda do Norte ficou um ponto acima da Hungria no Grupo 2 da Liga B. Os húngaros disputarão os playoffs de acesso.