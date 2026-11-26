O Trabzonspor superou o CSKA Sofia de virada no Balgarska Armiya Stadium, em Sofia, nesta quinta-feira, 26, em duelo válido pela quarta rodada da Conference League. Após sair atrás no placar na primeira etapa, a equipe visitante reagiu no segundo tempo e garantiu a vitória por 2 a 1 com um gol nos acréscimos, consolidando seu bom momento na competição continental.
Vantagem mandante em gol contra
O CSKA Sofia, que entrou em campo na 31ª colocação e buscando sua primeira vitória, adotou uma postura de controle da posse de bola, terminando a partida com 54% nesse quesito e 16 finalizações totais contra 10 do adversário. A vantagem no placar veio aos 32 minutos do primeiro tempo, quando Sidny Lopes Cabral, do Trabzonspor, marcou um gol contra, colocando os donos da casa na frente.
Reação e gol no fim
Na volta para o segundo tempo, o Trabzonspor, armado no esquema 4-3-3 pelo técnico Reis, conseguiu ser mais efetivo em suas investidas, acertando o alvo em seis oportunidades ao longo do jogo contra quatro dos mandantes. Aos 69 minutos, Mohamed Salah balançou as redes após receber assistência de Batista Mendy, igualando o marcador. O confronto seguiu empatado até os instantes finais, quando, aos 93 minutos, Noah Saviolo marcou o gol que decretou a virada e a vitória dos visitantes.
Cenário na tabela e próximos compromissos
Com o resultado, o Trabzonspor, que era o 12º colocado antes da rodada, chega a 9 pontos em quatro jogos. Contando esta partida, a equipe soma três vitórias e uma derrota na Conference League. Já o CSKA Sofia permanece com apenas 1 ponto e amarga um retrospecto de três derrotas e um empate no torneio.
As duas equipes voltam a campo pela competição na quinta-feira, 10 de dezembro. O CSKA Sofia viaja para enfrentar o KuPS, enquanto o Trabzonspor recebe o FK Jablonec.