O Trabzonspor venceu o KuPS, da Finlândia, por 4 a 2 nesta quinta-feira, 15, no Tammela Stadium, em Tampere, pela primeira rodada da Conference League 2026/27. A equipe visitante controlou a posse de bola e construiu o placar com gols de Paul Onuachu, Mohamed Salah e Franculino, que marcou duas vezes.
Vantagem construída no primeiro tempo
Atuando no esquema 4-3-3 e terminando a partida com 58% de posse de bola, o Trabzonspor abriu o placar logo aos 3 minutos do primeiro tempo. Paul Onuachu marcou após receber assistência de Salah. Pouco depois, aos 10 minutos, Onuachu precisou ser substituído por Franculino. O KuPS, postado no 4-2-3-1, tentou responder, mas os visitantes ampliaram aos 44 minutos, quando Salah balançou as redes e levou o 2 a 0 para o intervalo.
No segundo tempo, Franculino marcou o terceiro gol do Trabzonspor. O KuPS conseguiu descontar aos nove minutos, com Petteri Pennanen e teve a chance de encostar no placar, mas Piotr Parzyszek desperdiçou uma cobrança de pênalti.
Na reta final, o Trabzonspor transformou a vitória em goleada. Aos 46 minutos, Franculino marcou seu segundo gol no jogo, aproveitando assistência de Ernest Muçi, que havia entrado no decorrer da etapa final. Ainda deu tempo de Gustav Engvall descontar para os donos da casa.
O jogo terminou com 19 finalizações do Trabzonspor contra 13 do KuPS, sendo sete no alvo para cada lado.
Próximos jogos
As duas equipes voltam a campo pela Conference League na próxima quinta-feira, 22. O KuPS visita o Borac Banja Luka, da Bósnia, e o Trabzonspor joga em casa contra o escocês Hearts.