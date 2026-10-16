O Toulouse construiu uma vitória contundente por 3 a 0 sobre o Le Mans na tarde desta sexta-feira, 16, no estádio Marie-Marvingt.

Em partida válida pela sétima rodada do Campeonato Francês, os visitantes definiram o confronto com três gols na etapa final. O resultado impulsiona o time vencedor na tabela de classificação, enquanto os donos da casa amargam a permanência na parte inferior.

Eficiência na etapa final

Apesar de o Le Mans ter terminado a partida com maior posse de bola (53%), a equipe comandada pelo técnico P. Videira esbarrou na falta de pontaria, registrando apenas uma finalização no gol em 11 tentativas ao longo do jogo.

O Toulouse, armado no 4-2-3-1 por Jens Berthel Askou, foi letal quando teve suas oportunidades. Após um primeiro tempo sem gols, os visitantes abriram o placar logo no primeiro minuto da segunda etapa, aos 46, quando Jacen Russell-Rowe marcou após assistência de Aron Dønnum.

O autor do primeiro gol recebeu cartão amarelo logo na sequência, aos 49 minutos. O próprio Dønnum ampliou a vantagem pouco depois, aos 59 minutos. Na tentativa de reagir, o Le Mans promoveu três substituições simultâneas aos 61 minutos, com as entradas de Lucas Calodat, Habib Diallo e Bilal Brahimi, mas a defesa do Toulouse, protegida pelo goleiro G. Restes (que fez uma defesa no jogo), manteve-se segura.

VAR e números finais

Aos 78 minutos, o Toulouse chegou a balançar as redes novamente, mas o lance foi revisado pelo VAR e o gol acabou anulado. A anulação, no entanto, não freou o ímpeto dos visitantes.

Aos 87 minutos, Casper Tengstedt marcou o terceiro gol, com assistência de Cristian Casseres, fechando o placar. O goleiro N. Kocik, do Le Mans, terminou a partida com duas defesas registradas, refletindo as cinco finalizações certas do adversário.

A reta final ainda teve cartões amarelos para Samuel Yohou e Djibril Sidibé, do time da casa.

Com este resultado, o Toulouse chega a 9 pontos e ocupa a 7ª colocação na tabela, somando duas vitórias, três empates e duas derrotas na competição. Já o Le Mans estaciona nos 6 pontos e fica na 15ª posição. O Le Mans volta a campo no domingo, 25, contra o Auxerre. O Toulouse joga no sábado, 24, quando recebe o Troyes. Ambos os confrontos são válidos pelo Campeonato Francês.