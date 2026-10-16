O Tottenham reduziu o valor pedido para negociar o atacante Richarlison para cerca de 10 milhões de euros. O valor representa menos da metade da quantia exigida anteriormente pelo clube inglês para liberar o jogador de 29 anos.

Detalhes da negociação e situação contratual

A diminuição no valor ocorre em razão da proximidade do fim do vínculo do brasileiro, que tem menos de nove meses restantes de contrato. Com isso, os Spurs tentam viabilizar uma venda na janela de transferências de janeiro para recuperar parte do investimento, evitando que o jogador assine um pré-contrato sem custos com outra equipe.

Fora dos planos do clube londrino, Richarlison não foi inscrito na atual edição da Premier League. O atacante chegou a atuar pela equipe sub-21 no torneio EFL Trophy, partida na qual marcou um gol contra o Cheltenham Town, mas a participação não mudou seu status no elenco principal.

Interesse de clubes do futebol turco

O mercado da Turquia desponta como o destino mais provável para o atacante. O Galatasaray e o Trabzonspor demonstraram interesse formal e intensificaram os contatos nos bastidores para tentar concretizar a transferência.

Apesar do avanço nas conversas entre as partes envolvidas, ainda não há acerto definitivo. Richarlison avalia as condições esportivas e financeiras antes de tomar uma decisão sobre os próximos passos de sua carreira.