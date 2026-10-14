O ex-jogador Thiago Alcântara destacou a influência de Hansi Flick na sua formação para a futura carreira na beira do gramado. Em entrevista ao jornalista David Ornstein, do The Athletic, o espanhol explicou como a capacidade de liderança e a proximidade do comandante alemão, com quem conviveu no Bayern de Munique e no Barcelona, tornaram-se seu principal espelho profissional.

“Ele era excelente taticamente e muito bom na gestão da equipe, mas, ao mesmo tempo, tinha uma relação muito próxima e humana com os jogadores que se eu quisesse ser um treinador ou parte de uma comissão técnica, eu me veria refletido nisso“, comentou Thiago sobre a convivência com Flick no Bayern de Munique.

Qual a avaliação sobre Guardiola, Klopp e Luis Enrique?

Além do comandante alemão, Thiago analisou as características de outros treinadores de elite com quem trabalhou ao longo da carreira. O ex-atleta apontou Pep Guardiola como referência tática e comunicativa, ressaltou a habilidade de Jürgen Klopp em dosar a intensidade do grupo e definiu Luis Enrique como uma síntese das metodologias de ambos.

Quais são os próximos passos de Thiago no futebol?

Após uma passagem inicial como auxiliar na comissão de Flick na equipe catalã, o espanhol realiza o curso de formação técnica Uefa B-A, promovido pela Federação Andorrana de Futebol. Thiago estrutura a transição de carreira adotando o equilíbrio entre rigor tático e gestão humana como diretriz central.