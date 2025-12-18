O Manchester City já se prepara para a possível saída de Pep Guardiola no fim da próxima temporada europeia, na metade de 2026. De acordo com o The Athletic, um dos favoritos a assumir a posição de Guardiola é o atual treinador do Chelsea, Enzo Maresca. O técnico de 45 anos começou a sua trajetória em categorias base e como auxiliar do próprio técnico catalão, antes de assumir o Leicester, em 2023.

Mesmo com contrato até junho de 2027 com os Citizens, existe a possibilidade de Guardiola sair no fim da atual temporada. O clube de Manchester vê Maresca como um substituto natural, que se alinha com as ideias de jogo implementadas pelo treinador catalão nos últimos anos.

O treinador italiano possui vínculo com os Blues até 2029, mas, neste momento, Maresca vive um momento conturbado no comando do time londrino. O técnico vem sofrendo críticas dos torcedores e chegou a reclamar publicamente da falta de apoio vinda das arquibancadas. A baixa minutagem de Estevão nos últimos jogos também foi motivo de reclamação da torcida contra o italiano.

No Chelsea, Maresca foi campeão da Conference League e da Copa do Mundo de Clubes, dois títulos inéditos. Atualmente, o clube é quarto colocado na Premier League e décimo terceiro na fase de liga da Champions.