A fase de playoffs da Champions League terminou na última quarta-feira, 25, com mais oito clubes classificados ao mata-mata. Com isso, a Uefa irá realizar o sorteio das oitavas de final nesta sexta-feira, 27, às 8h (de Brasília), e será transmitido ao vivo por TNT e HBO Max. A cerimônia também definirá o chaveamento completo desta fase, com confrontos das quartas e semifinais.

Assim como no último sorteio, os times seguirão com a possibilidade de enfrentar somente dois adversários. O Real Madrid, por exemplo, que se classificou via playoffs, poderá enfrentar apenas o Manchester City ou o Sporting, classificados na fase de liga. Esse formato segue o modelo de direcionamento dos confrontos adotado pela Uefa no último sorteio.

Além deste formato, o sorteio ainda traz uma nova regra para os duelos. As oito equipes que tiveram a melhor campanha na fase de liga decidem as partidas do mata-mata em casa. Essa condição, contudo, só não acontece no caso de eliminação de um dos clubes cabeças de chave, e, a partir daí, o time que o eliminou assume a posição.

Nesta semana, oito equipes garantiram sua vaga nas oitavas de final da Champions League via fase de playoffs de classificação. Os clubes que se classificaram para o mata-mata foram: Atalanta, Atlético de Madrid, Bayer Leverkusen, Bodø/Glimt, Galatasaray, Newcastle, PSG e Real Madrid.

Além deles, outros oito times já tinham se classificado às oitavas de final na fase de liga: Arsenal, Bayern de Munique, Liverpool, Tottenham, Barcelona, Chelsea, Sporting e Manchester City.

Data, horário e onde assistir ao sorteio das oitavas da Champions

Data: 27/02/2026

Horário: 8h (de Brasília)