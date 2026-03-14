O Stuttgart recebe o RB Leipzig neste domingo, 15, às 14h30 (de Brasília), na MHP Arena. A partida, válida pela 26ª rodada do Campeonato Alemão, é tratada como uma verdadeira “final” antecipada na disputa por uma vaga na próxima edição da Liga dos Campeões.

Com campanhas praticamente idênticas, as equipes estão rigorosamente empatadas na tabela de classificação, somando 47 pontos cada. O confronto direto ganha contornos dramáticos, pois uma vitória significa um passo decisivo rumo ao torneio mais prestigiado da Europa, enquanto uma derrota pode complicar a reta final da temporada.

Stuttgart defende o G-4 em casa

Atualmente na quarta colocação, o time da casa faz uma campanha sólida, com 14 vitórias, cinco empates e seis derrotas. No entanto, a equipe busca maior consistência nesta reta final. Nos últimos cinco compromissos, o Stuttgart alternou resultados, registrando duas vitórias, dois empates e uma derrota. Jogar diante de sua torcida será o grande trunfo para tentar se isolar na zona de classificação.

RB Leipzig embalado em busca da ultrapassagem

Do outro lado, o visitante chega com a confiança em alta. Ocupando a quinta posição, o RB Leipzig possui exatamente a mesma campanha geral do seu adversário direto, ficando atrás apenas nos critérios de desempate. A forma recente, contudo, é um diferencial a favor dos Touros: a equipe está invicta há cinco jogos, acumulando três vitórias e dois empates. Um triunfo fora de casa consolida o bom momento e garante a ultrapassagem na tabela.

Onde assistir a Stuttgart x RB Leipzig

Os torcedores poderão acompanhar cada lance desta decisão através de diversas plataformas. A transmissão ao vivo da partida estará disponível no SporTV (TV fechada), CazéTV (YouTube e Prime Video) e Onefootball.