Nesta quinta-feira (29), a fase de liga da UEFA Europa League chega ao seu momento decisivo com a disputa da 8ª e última rodada. O Sturm Graz recebe o Brann Bergen na Merkur Arena, na Áustria, às 17h00 (horário de Brasília). O duelo coloca frente a frente equipes com realidades opostas: enquanto os donos da casa cumprem tabela, os visitantes jogam a vida na competição.

Cenários opostos na tabela

A partida carrega um peso muito maior para o time norueguês. O Brann Bergen ocupa a 23ª posição, com 9 pontos, situando-se no limite da zona de classificação para os playoffs (fase de 16 avos de final). Com uma campanha equilibrada de duas vitórias, três empates e duas derrotas, a equipe sabe que um tropeço pode custar a vaga, já que a tabela está extremamente embolada. Uma vitória fora de casa é fundamental para garantir a permanência no torneio continental sem depender de uma combinação complexa de outros resultados.

Por outro lado, o Sturm Graz entra em campo apenas para defender sua honra diante da torcida. A campanha dos austríacos na temporada 2025/26 foi decepcionante, ocupando a 32ª colocação com apenas 4 pontos. Com um retrospecto de cinco derrotas em sete jogos, o time já não possui chances matemáticas realistas de avançar entre os 24 primeiros e busca apenas encerrar sua participação de forma digna.

Expectativas para o confronto

A imprensa esportiva aponta um leve favoritismo para o Sturm Graz pelo fator casa, mas ressalta a fragilidade defensiva apresentada ao longo do torneio. A expectativa é de um Brann ofensivo, buscando o resultado desde os primeiros minutos, enquanto os anfitriões tentarão complicar os planos do adversário para evitar terminar a competição nas últimas posições.

Onde assistir a Sturm Graz x Brann Bergen

Para os torcedores que desejam acompanhar o desfecho desta fase, a transmissão da partida no Brasil segue os direitos do ciclo atual da competição. O jogo poderá ser acompanhado através da CazéTV (streaming gratuito no YouTube) ou pelas plataformas do Grupo Bandeirantes (Bandplay), que detêm os direitos de exibição da Europa League no país.