A fase de liga da Uefa Europa League chega ao seu momento crucial nesta quinta-feira, 29. Na Arena Națională, em Bucareste, o Steaua Bucareste recebe o Fenerbahçe em um confronto válido pela 8ª e última rodada da competição. A bola rola às 15h (horário de Brasília) em um duelo que define o futuro das duas equipes no torneio continental.

Steaua Bucareste joga pela honra e por um milagre

A situação do time da casa é extremamente delicada. Ocupando a 29ª colocação com apenas 6 pontos conquistados, o Steaua B. entra em campo precisando desesperadamente da vitória. Para alcançar a zona de repescagem (top 24), a equipe romena depende não apenas de seus próprios esforços, mas também de uma combinação complexa de resultados de outros adversários.

A campanha do FCSB tem sido irregular, somando 2 vitórias e 5 derrotas até o momento. A fragilidade defensiva nos momentos decisivos custou pontos importantes ao longo da fase de liga. Jogando diante de sua torcida na Arena Națională, o time tentará impor um ritmo agressivo para buscar os três pontos e encerrar esta fase de forma digna, mantendo viva a remota esperança matemática de classificação.

Fenerbahçe busca confirmar vaga nos playoffs

Do outro lado, o Fenerbahçe vive uma realidade mais confortável, embora não possa relaxar. O clube turco ocupa a 17ª posição com 11 pontos, fruto de uma campanha equilibrada com 3 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Esta pontuação coloca a equipe dentro da zona de classificação para os playoffs eliminatórios.

Para os visitantes, um empate na Romênia é suficiente para garantir matematicamente a vaga na próxima fase sem depender de outros jogos. No entanto, uma vitória é o objetivo principal para melhorar a posição final na tabela e, teoricamente, obter um chaveamento mais favorável no mata-mata. A imprensa turca aponta o time como favorito, destacando sua solidez tática nesta edição do torneio.

Onde assistir a Steaua Bucareste x Fenerbahçe

O confronto promete ser tenso, com o time da casa obrigado a se expor e os visitantes prontos para explorar os espaços. Para os torcedores brasileiros que desejam acompanhar este duelo decisivo, a partida terá múltiplas opções de transmissão. O jogo será exibido pela CazéTV (YouTube), pelo Grupo Bandeirantes (TV aberta e plataformas digitais) e pela ESPN (TV por assinatura e streaming via Disney+).