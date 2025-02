Sevilla x Barcelona: onde assistir ao jogo por LaLiga

O Barcelona permanece firme na corrida pelo título da LaLiga na temporada 2024/25. A equipe catalã se prepara para um confronto crucial pela 23ª rodada da competição, onde enfrentará o Sevilla fora de casa. Este jogo promete intensificar a disputa acirrada pelo título, tendo em vista a equilibrada competição com o Real Madrid e o Atlético de Madrid, que estão à frente na tabela.

Com 45 pontos acumulados através de 14 vitórias, três empates e cinco derrotas, o Barcelona está na terceira colocação, apenas quatro pontos atrás do líder, Real Madrid. A proximidade entre as equipes aumenta a importância de cada ponto conquistado e a expectativa para o embate no Estádio Ramón Sánchez Pizjuán, que ocorrerá no dia 9 de fevereiro de 2025, às 17h (horário de Brasília).

Como está a tabela da LaLiga 2024/25?

A tabela da LaLiga na atual temporada está bastante competitiva, com Real Madrid liderando com 49 pontos, seguido de perto pelo Atlético de Madrid com 48. Esta conjuntura deixa o Barcelona em uma posição desafiadora, mas não menos esperançosa, para ultrapassar seus rivais e buscar liderança. A disputa entre os times da capital espanhola neste final de semana é um atrativo extra, pois pode abrir caminho para o Barcelona ganhar terreno na classificação.

O Sevilla, adversário neste fim de semana, ocupa a 12ª posição com 28 pontos. Ainda que estejam em uma colocação intermediária, confrontos entre Sevilla e Barcelona sempre são aguardados com muita expectativa. Historicamente, o Barcelona levou a melhor em 117 dos 201 encontros entre as duas equipes.

Quem está de fora do confronto Sevilla x Barcelona?

Para a partida, o Sevilla não poderá contar com alguns de seus jogadores. O defensor Nianzou está lesionado e Carmona cumpre suspensão, o que pode impactar a formação e estratégia do time. Pelo lado do Barcelona, o técnico Hansi Flick também lida com desfalques importantes. O goleiro Ter Stegen, o zagueiro Christensen e o meio-campista Bernal estão fora devido a problemas de saúde.

Entretanto, a equipe catalã não possui jogadores suspensos, permitindo que Flick tenha um leque mais amplo de opções para montar seu time. A ausência desses jogadores coloca à prova a profundidade do elenco do Barcelona, mas não abala seu favoritismo para o jogo.

Onde assistir ao jogo entre Sevilla e Barcelona?

Os torcedores poderão acompanhar o confronto ao vivo pelo serviço de streaming Disney+ no dia 9 de fevereiro, às 17h (horário de Brasília). Com transmissões em tempo real, os fãs de futebol têm a oportunidade de vivenciar a emoção de mais um capítulo da LaLiga, com a possibilidade de o Barcelona reduzir a diferença na corrida pelo título.

Historicamente, jogos como este têm grande relevância para os desdobramentos do campeonato espanhol, e a expectativa é que o Barcelona mantenha seu retrospecto positivo contra o Sevilla. Isso pode consolidar ainda mais sua posição na tabela e aumentar suas chances de conquistar a liderança. Ao final das contas, a 23ª rodada promete ser um divisor de águas na emocionante disputa pela LaLiga 2024/25.

