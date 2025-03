Os maiores vencedores da Liga Europa – Atualizado!

A UEFA Europa League é uma das competições mais importantes do futebol europeu, reunindo clubes de diversas ligas em busca de prestígio e reconhecimento internacional. Desde a sua criação, vários clubes conquistaram o título, mas nenhum com tanta frequência quanto o Sevilla FC, que detém o recorde de sete títulos na história do torneio.

Jogadores do Sevilla – Fonte: Instagram/@sevillafc

Qual é o domínio do Sevilla na Europa League?

O Sevilla estabeleceu uma hegemonia na competição, especialmente a partir da década de 2000. Suas conquistas ocorreram nas temporadas 2005–06, 2006–07, 2013–14, 2014–15, 2015–16, 2019–20 e 2022–23. Essa sequência de títulos consolidou o clube como o maior vencedor da história da Europa League.

Quais são os campeões da UEFA Europa League e seus números de títulos?

Abaixo, apresentamos um ranking completo dos clubes que já conquistaram a UEFA Europa League, juntamente com o número de títulos e as temporadas de suas conquistas:

Sevilla FC: 7 títulos (2005–06, 2006–07, 2013–14, 2014–15, 2015–16, 2019–20, 2022–23)

Internazionale : 3 títulos (1990–91, 1993–94, 1997–98)

: 3 títulos (1990–91, 1993–94, 1997–98) Juventus : 3 títulos (1976–77, 1989–90, 1992–93)

: 3 títulos (1976–77, 1989–90, 1992–93) Liverpool FC: 3 títulos (1972–73, 1975–76, 2000–01)

FC: 3 títulos (1972–73, 1975–76, 2000–01) Atlético de Madrid : 3 títulos (2009–10, 2011–12, 2017–18)

: 3 títulos (2009–10, 2011–12, 2017–18) Borussia Mönchengladbach : 2 títulos (1974–75, 1978–79)

: 2 títulos (1974–75, 1978–79) Tottenham Hotspur : 2 títulos (1971–72, 1983–84)

: 2 títulos (1971–72, 1983–84) Real Madrid : 2 títulos (1984–85, 1985–86)

: 2 títulos (1984–85, 1985–86) IFK Göteborg : 2 títulos (1981–82, 1986–87)

: 2 títulos (1981–82, 1986–87) Parma : 2 títulos (1994–95, 1998–99)

: 2 títulos (1994–95, 1998–99) Feyenoord : 2 títulos (1973–74, 2001–02)

: 2 títulos (1973–74, 2001–02) FC Porto : 2 títulos (2002–03, 2010–11)

: 2 títulos (2002–03, 2010–11) Chelsea FC: 2 títulos (2012–13, 2018–19)

FC: 2 títulos (2012–13, 2018–19) Eintracht Frankfurt : 2 títulos (1979–80, 2021–22)

: 2 títulos (1979–80, 2021–22) Anderlecht : 1 título (1982–83)

: 1 título (1982–83) Ajax : 1 título (1991–92)

: 1 título (1991–92) PSV Eindhoven : 1 título (1977–78)

: 1 título (1977–78) Ipswich Town : 1 título (1980–81)

: 1 título (1980–81) Bayer Leverkusen : 1 título (1987–88)

: 1 título (1987–88) Napoli : 1 título (1988–89)

: 1 título (1988–89) Bayern de Munique : 1 título (1995–96)

: 1 título (1995–96) Schalke 04 : 1 título (1996–97)

: 1 título (1996–97) Galatasaray : 1 título (1999–00)

: 1 título (1999–00) Valencia CF : 1 título (2003–04)

: 1 título (2003–04) CSKA Moscou : 1 título (2004–05)

: 1 título (2004–05) Zenit São Petersburgo : 1 título (2007–08)

: 1 título (2007–08) Shakhtar Donetsk : 1 título (2008–09)

: 1 título (2008–09) Manchester United : 1 título (2016–17)

: 1 título (2016–17) Villarreal CF : 1 título (2020–21)

: 1 título (2020–21) Atalanta 1 título (2023–24)

Este ranking destaca a supremacia do Sevilla FC no cenário europeu, seguido por outros clubes de renome que também deixaram sua marca na história da competição.

Fontes:

Sevilla conquista a Liga Europa pela sétima vez; veja lista de campeões | ge

