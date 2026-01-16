Ter Stegen, de 33 anos, está próximo de deixar o Barcelona, da Espanha, rumo ao Girona, também espanhol. Segundo o jornal Marca, os times têm conversas avançadas para negociar o goleiro, que perdeu espaço com o técnico Hansi Flick. Ainda segundo a apuração, o alemão deve chegar ao clube alvirrubro por empréstimo.

Antes titular no Barcelona, Ter Stegen perdeu o posto para Joan García, de 24 anos, goleiro revelado no Espanyol, rival local do Barça. Em ano de Copa do Mundo, o arqueiro alemão também busca ter mais minutagem em campo. Por esses motivos, o ídolo do clube catalão aceitou se transferir ao Girona.

De acordo com a imprensa espanhola, Ter Stegen bateu o martelo após a partida da Copa do Rei, na última quinta-feira, 15, contra o Racing Santander. O que motivou sua decisão foi o fato de o técnico Hansi Flick tê-lo deixado no banco de reservas no jogo.

Ainda segundo o jornal Marca, o Barcelona busca uma maneira de cobrir uma parcela dos vencimentos do goleiro para que o Girona assuma o vínculo com o alemão. O entendimento é de que o movimento é essencial para a conclusão do empréstimo.

Desde 2014 no Barcelona, Ter Stegen busca novos ares e maior regularidade. Pelo Barça, foram 423 jogos e 20 títulos conquistados. Dentre as conquistas, destacam-se a Champions League de 2015 e o Mundial de Clubes de 2016.