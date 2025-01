Savinho arranca elogios de Guardiola: ‘Brilhante’

Em alta no Manchester City, Savinho voltou a arrancar elogios do treinador Pep Guardiola, após partida contra o West Ham, no último sábado, 4. Durante a vitória dos citizens pela Premier League, o atacante brasileiro somou duas assistências, cravando espaço na ponta-esquerda da equipe, agradando o técnico.

“Claro que ele tem muito a melhorar, não é agressivo o suficiente sem a bola, mas no momento ele tem algo especial e brilhante que ajuda muito a equipe. Estou muito feliz por ele”, disse Guardiola.

Na goleada, além dos dois passes diretos para Haaland marcar, ele criou a jogada que resultou no gol contra de Vladimir Coufal. Assim, substituído aos 35 minutos do segundo tempo, foi ovacionado pela torcida do City.

Na partida anterior, contra o Leicester City, Savinho já havia brilhado. O brasileiro marcou o seu primeiro tento pela equipe, além de ter anotado outro passe para gol, totalizando quatro participações diretas nos últimos dois confrontos.

Guardiola deixou claro que o garoto revelado pelo Atlético Mineiro, contratado nesta temporada, tomou o lugar de Jack Grealish no lado esquerdo do ataque. “Savinho está em melhor forma e melhor em tudo mais do que Jack, por isso ele jogou. O que ele entrega na área é maior do que, talvez, qualquer jogador nessa posição.”

No entanto, o técnico também ressaltou que a titularidade é fruto de uma disputa constante: “Eles vão ter que brigar. Ele (Grealish) pode achar injusto, tudo bem, mas vai ter que provar a si mesmo: ‘Ok, vou disputar com Savinho para merecer a posição’. E tem que ser assim todo dia, toda semana e todo mês.”

“Alguém nesta sala acha que Savinho não merece, neste momento, ser titular? Ele mereceu, e é por isso que está jogando, porque produziu”, concluiu o treinador espanhol.