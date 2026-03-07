Neste domingo, 8, o Estádio de São Miguel, em Ponta Delgada, recebe um confronto importante pela 25ª rodada do Campeonato Português. O Santa Clara enfrenta o Vitória de Guimarães às 17h30 (de Brasília), em um duelo que opõe a luta contra o rebaixamento à busca por estabilidade na competição.

A pressão sobre o Santa Clara

A situação dos donos da casa é alarmante. Ocupando a 17ª colocação com apenas 19 pontos, a equipe encontra-se na zona de rebaixamento e precisa urgentemente somar pontos para não se distanciar dos rivais diretos. A campanha de quatro vitórias, sete empates e 13 derrotas reflete as dificuldades enfrentadas na temporada.

O momento atual não inspira confiança, visto que o time vem de uma sequência negativa de cinco jogos sem vencer. Jogando nos Açores, a equipe precisa superar o nervosismo e a má fase para manter vivas as esperanças de permanência na elite do futebol português.

Vitória de Guimarães busca regularidade

Em situação mais confortável, os visitantes ocupam a 9ª posição com 32 pontos, fruto de nove vitórias, cinco empates e dez derrotas, realizando uma campanha segura de meio de tabela. No entanto, o time busca maior consistência, já que seus resultados recentes mostram oscilação entre vitórias e tropeços.

Para a equipe de Guimarães, conquistar os três pontos fora de casa significaria consolidar sua posição na primeira metade da classificação e afastar matematicamente qualquer risco, garantindo um final de campeonato tranquilo.

Onde assistir ao vivo

O duelo terá transmissão para o Brasil exclusivamente via streaming pelo Disney+.