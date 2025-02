Salários revelados: saiba quanto ganham Vini Jr, Rodrygo e Endrick no Real Madrid

O Real Madrid, um dos clubes mais prestigiados do futebol mundial, conta com uma forte presença brasileira em seu elenco. Entre os jogadores, destacam-se Vinícius Júnior, Rodrygo, Éder Militão e o jovem Endrick. Estes atletas não apenas contribuem significativamente em campo, mas também estão entre os mais bem pagos do clube. Este artigo explora os salários desses jogadores e sua posição na folha de pagamento do Real Madrid.

Os brasileiros têm desempenhado um papel crucial na equipe, especialmente em competições importantes como a Champions League. Com o Real Madrid enfrentando desafios significativos, a presença desses jogadores é vital. No entanto, além de suas contribuições esportivas, seus salários refletem seu valor para o clube.

Endrick pelo Real Madrid – Fonte: Instagram/@endrick

Qual é o salário de Vinícius Júnior?

Vinícius Júnior, uma das principais estrelas do Real Madrid, recebe um salário bruto anual de 20,83 milhões de euros, o que equivale a aproximadamente 123 milhões de reais. Este valor se traduz em mais de 10 milhões de reais mensais. Além disso, ele tem a possibilidade de ganhar um bônus anual de até 4,17 milhões de euros, condicionado ao cumprimento de metas contratuais. Este salário coloca Vinícius como o terceiro jogador mais bem pago do elenco, atrás apenas de Mbappé e Alaba.

Como se comparam os salários de Rodrygo e Éder Militão?

Rodrygo, outro atacante brasileiro, tem um salário bruto anual de 12,5 milhões de euros, cerca de 74 milhões de reais, o que representa mais de 6 milhões de reais por mês. Ele está empatado como o nono jogador mais bem pago do time, ao lado de Tchouameni e Camavinga. Por outro lado, Éder Militão, que atualmente se recupera de uma lesão no joelho, recebe 14,5 milhões de euros por ano, aproximadamente 86 milhões de reais, ou 7 milhões de reais mensais, sendo o oitavo mais bem pago do elenco.

Qual é o salário de Endrick no Real Madrid?

Endrick, em sua primeira temporada com o Real Madrid, tem um salário anual de 4,6 milhões de euros, cerca de 27 milhões de reais. Este valor equivale a um salário mensal de 2,25 milhões de reais, tornando-o um dos jogadores com menor remuneração no elenco merengue. Apesar disso, seu potencial e juventude indicam que ele pode vir a ser uma peça-chave para o clube no futuro.

O impacto dos salários dos brasileiros no Real Madrid

Os salários dos jogadores brasileiros no Real Madrid refletem não apenas seu talento e contribuição para o time, mas também a estratégia do clube em manter talentos de alto nível. A presença de Vinícius Júnior, Rodrygo, Éder Militão e Endrick demonstra a confiança do clube em jogadores brasileiros para alcançar o sucesso em competições nacionais e internacionais. À medida que o Real Madrid continua a competir no mais alto nível, a valorização desses jogadores é um indicativo de seu papel central na equipe.

