Salah quebra recordes na Premier League

Mohamed Salah, o renomado atacante egípcio do Liverpool, tem se destacado de maneira impressionante na temporada 2024/25 da Premier League. Com um desempenho excepcional, Salah não apenas lidera a artilharia da competição, mas também se consagra como o maior garçom, quebrando recordes e estabelecendo novos marcos na história do futebol inglês.

Publicidade

Ao longo desta temporada, Salah alcançou a marca de 25 gols e 16 assistências na Premier League, um feito inédito que o coloca como o primeiro jogador a superar 25 gols e 15 assistências em uma única edição do campeonato. Além disso, ele se tornou o primeiro jogador nas cinco principais ligas europeias a participar diretamente de 50 gols em todas as competições, um testemunho de sua habilidade e consistência em campo.

Salah marca, mas Liverpool só empata com a Newcastle. Fonte: @liverpoolfc

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias. Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.

Publicidade

Quais são os recordes estabelecidos por Salah nesta temporada?

Salah não apenas quebrou recordes pessoais, mas também reescreveu a história da Premier League. Ele é o primeiro jogador a registrar mais de 40 participações em gols em duas temporadas diferentes, demonstrando sua capacidade de manter um alto nível de desempenho ao longo dos anos. Além disso, ele estabeleceu um novo recorde de assistências para um jogador do Liverpool em uma única edição da Premier League, com 16 passes decisivos.

Outro feito notável de Salah é ter marcado e dado assistência em 11 jogos da liga inglesa, um recorde na história da competição. Com 30 gols e 21 assistências em todas as competições nesta temporada, ele já acumula 51 participações diretas em gols em apenas 38 jogos, superando suas próprias marcas anteriores e se aproximando de recordes históricos estabelecidos por lendas do futebol.

Como Salah se compara a outros grandes jogadores da Premier League?

Comparando seu desempenho com o de outros grandes nomes da Premier League, Salah está no caminho para superar marcas históricas. O recorde de maior artilheiro em uma única temporada pertence a Erling Haaland, com 36 gols em 2022/23, enquanto Thierry Henry detém o recorde de assistências, com 20 em 2002/03. Salah, com suas 25 participações em gols e 16 assistências, está em uma posição privilegiada para desafiar esses recordes.

Publicidade

Além disso, Salah expressou sua satisfação com a atual temporada, destacando a importância de liderar a liga e ajudar seus companheiros de equipe, especialmente os mais jovens. Ele enfatiza a necessidade de conquistar mais um título, tanto para ele quanto para os veteranos do time, reforçando seu compromisso com o sucesso coletivo do Liverpool.

O que o futuro reserva para Salah e o Liverpool?

Com contrato até o final da atual temporada, o futuro de Salah no Liverpool ainda é incerto. No entanto, seu impacto no clube e na Premier League é inegável. Seu desempenho excepcional nesta temporada solidifica sua posição como um dos maiores jogadores da história do futebol inglês e um ícone do Liverpool.

À medida que a temporada avança, os torcedores e analistas de futebol aguardam ansiosamente para ver se Salah conseguirá quebrar mais recordes e levar o Liverpool a novas conquistas. Independentemente do que o futuro reserva, Mohamed Salah já garantiu seu lugar na história do futebol como um dos jogadores mais talentosos e influentes de sua geração.