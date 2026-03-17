Uma tragédia mudou o destino do menino que se inspirava em Totti, Zidane e Ronaldo na pequena cidade de Nagrig. Em 2012, uma batalha campal de torcedores deixou 79 mortos e paralisou o futebol egípcio. Para manter sua seleção de base, a federação marcou amistosos na Suíça, onde o Basel descobriu o talento de Mohamed Salah. O resto foi história.
Canhoto de rara habilidade e faro de gol, destacou-se por Roma e Fiorentina antes de virar lenda na terra dos Beatles. Desde 2017, empilhou taças e fez quase 300 gols pelo Liverpool. Jamais esqueceu suas origens e chegou a receber 1 milhão de votos para presidente do país em rasuras nas cédulas.
Pela seleção, o Rei do Egito foi vice-campeão africano e guiou o time às Copas de 2018 e 2026.
93º: Salah
- Mohamed Salah Ghaly
- Nascimento: 15/6/1992, Nagrig (Egito)
- Posição: atacante
- Pela seleção egípcia: 107 jogos | 61 gols
- Clubes: Al Mokawloon-EGI (2010-2012), Basel-SUI (2012-2013), Chelsea-ING (2014), Fiorentina-ITA (2015), Roma-ITA (2015-2017) e Liverpool-ING (desde 2017)
- Títulos: Mundial de Clubes da Fifa (2019), Liga dos Campeões (2019), Supercopa Europeia (2019), Inglês (2020 e 2025), Copa da Inglaterra (2022), Copa da Liga Inglesa (2015, 2022 e 2024), Supercopa Inglesa (2022) e Suíço (2013 e 2014)