Uma tragédia mudou o destino do menino que se inspirava em Totti, Zidane e Ronaldo na pequena cidade de Nagrig. Em 2012, uma batalha campal de torcedores deixou 79 mortos e paralisou o futebol egípcio. Para manter sua seleção de base, a federação marcou amistosos na Suíça, onde o Basel descobriu o talento de Mohamed Salah. O resto foi história.

Canhoto de rara habilidade e faro de gol, destacou-se por Roma e Fiorentina antes de virar lenda na terra dos Beatles. Desde 2017, empilhou taças e fez quase 300 gols pelo Liverpool. Jamais esqueceu suas origens e chegou a receber 1 milhão de votos para presidente do país em rasuras nas cédulas.

Pela seleção, o Rei do Egito foi vice-campeão africano e guiou o time às Copas de 2018 e 2026.

93º: Salah